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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العليمي يؤكد أهمية دور ألمانيا في الضغط على الحوثيين لوقف نزيف الدم

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية بين اليمن وألمانيا، وموقف برلين الثابت من القضية اليمنية، وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية إلى جانب الشعب اليمني، باعتبارها أحد أكبر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية، فضلا عن دعمها الكبير لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، هوبيرت يجر، ونائبه ميشائيل فيستلاند؛ لبحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع اليمنية ونتائج الزيارة الرئاسية إلى برلين - وفقا لما نقلته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم "الاثنين".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أهمية الدور الألماني والدولي في مضاعفة الضغوط لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الأسوأ في العالم.

وحمّل العليمي الميليشيات الحوثية وداعميها مسئولية التداعيات الإنسانية الوخيمة للتصعيد الحربي الذي من شأنه مفاقمة الأوضاع المعيشية. 

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