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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

أنغام وراغب علامة
أنغام وراغب علامة

يحل الفنان راغب علامة ضيفًا على أولى حلقات برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

خلال اللقاء، يستعرض راغب علامة مسيرته الغنائية الممتدة لسنوات طويلة، والعديد من المواقف اتي واجهها في حياته، فضلا عن علاقته بنجوم الغناء العربي، وأبرز المحطات في حياته.

أنغام

كما يقدّم عددًا من أشهر أغنياته بتوزيع جديد بطريقة الـ unplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.

يعد "أنغام" أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة dmc.
انتهت المطربة أنغام من تسجيل معظم حلقات الموسم الأول من برنامجها الجديد المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أنغام

تفاصيل برنامج أنغام الجديد

وصورت  أنغام حتى الآن ما يقرب من 9 حلقات؛ للعرض فى الموسم الأول، والذي يشمل 13 حلقة، وكان من ضمن الضيوف اللبناني راغب علامة، وصابر الرباعي، وبهاء سلطان، وأحمد جمال.

ويتطرق البرنامج فى الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي مرورا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.

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التفاوض مع لطيفة 

ويتم الآن التفاوض مع عدد من نجوم الغناء ليحلوا ضيوفا على الموسم الأول ومن بينهم لطيفة حيث أن لطيفة كان من المفترض أن تسجل حلقاتها منذ عدة أيام إلا أن سفرها الدائم حال بينها وبين التسجيل فى الموعد المحدد.

راغب علامة 

أنغام تنعى شقيق لطيفة

وفي سياق آخر، نعت الفنانة أنغام  شقيق المطربة لطيفة الأكبر، الذي وافته المنية، بشكل مفاجئ، حيث كتبت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "خالص العزاء فى وفاة الأخ الأكبر لصديقتي لطيفة ربنا يرحمه ويغفر له البقاء لله".

أنغام تحيي حفل دار الأوبرا 

أشعلت المطربة أنغام  حفلها بدار الأوبرا المصرية بأغنية هعديها، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق، وكان الحفل تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

ومازحت أنغام، الرجال، خلال الحفل؛ عندما طلبت في أثناء أدائها أغنية "بحبك وحشتيني"، من الرجال، أن يرددوا كلمات الأغنية لزوجاتهم، و استجاب الجمهور لطلب أنغام، ولكن ظهر صوت الرجال بشكل منخفض، وارتفع صوت السيدات في أثناء الغناء لترد قائلة "بتعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لأ".

أنغام 

أسعار تذاكر حفل الفنانة أنغام جاءت على 4 فئات مختلفة الفئة الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، أما الفئة الثانية فجاءت بمبلغ 1410 جنيهات، والفئة الثالثة بـ610 جنيهات، والرابعة 310 جنيهات.

راغب علامة الفنان راغب علامة برنامج أنغام الفنانة انغام Arts Entertainment

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