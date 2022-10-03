فعاليات وتوصيات ندوة جهود جامعة عين شمس في ظل التغيرات المناخية..البصمة الكربونية

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم محاضرة بعنوان : " التغيرات المناخية ..البصمة الكربونية .. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء" .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة حنان كامل متولى القائم بأعمال عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتور حنان كامل إن هذه المحاضرة تأتى ضمن جهود جامعة عين شمس برئاسة ا.د محمود المتينى في هذا المجال والتي بدأت بإنشاء أول مركز متخصص على مستوى الجامعات المصرية في مجال التحول الأخضر لدعم المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمتغيرات المناخية " COP 27 " والتي من المقرر عقدها في الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ .

وخلصت الندوة التي قدمتها الدكتور هدى هلال مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية إلى تدعيم نشر الفكر الأخضر ورفع الوعي الثقافي البيئي فضلا عن الدعوة إلى التعاون بين الكلية ومركز التحول للأخضر من خلال تكوين مجموعات من الطلاب المتطوعين يتم تدريبهم على تبني الفكر الأخضر من أجل تعديل السلوكيات تجاه البيئة ليصبح السلوك البيئي الصحيح هو السائد والشائع ،وتقوم هذه المجموعات بنشر هذا الوعي بين أقرانهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى تنظيم زيارة طلابية بدعم من إدارة الكلية إلى المركز للتعرف على المشروعات المختلفة في إطار دعم التحول للأخضر ،

التعريف بمشروع shams Be green ، عرض تجربة الجامعة لتحويل مخلفات المطعم والكافيتريات الي سماد عضوى عن طريق الاجهزة التحويلية واقتراحات بعمل دراسة جدوى لمشروع تدوير المخلفات الورقية والزراعة المائية حتى يتسنى للطالب تطبيقه بعد التخرج كمشروع يهدف للربح .

وخلال المحاضرة استطردت الدكتورة هدى هلال في شرح أسباب الانبعاثات الحرارية و مسببات البصمة الكربونية للإنسان وهو المتسبب الأول في زيادة رقعتها ، كما استعرضت الحلول التي يمكن من خلالها التقليل من البصمة الكربونية مثل: ترشيد استخدام الطاقة والوقود من استقلال الدراجات بدلا من السيارات للتقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية ، والعمل على إعادة تدوير المخلفات ، ترشيد المخلفات ، تعديل السلوك وترشيد الاستهلاك .

ومن جانبها قامت الدكتور حنان كامل بتكريم الدكتورة هدى هلال لجهودها في إثراء المحاضرة بإهدائها درع الكلية.

عقدت الندوة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وإدارة رعاية الشباب، واتحاد الطلاب بالكلية