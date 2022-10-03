سعاد حسني بطلة "الراقصة والسياسي".. قصة انسحاب السندريلا من الفيلم رغم بدء التصوير

بشعر غجري كثيف، ومكياج صارخ، استعدت الفنانة الراحلة سعاد حسني لتجسيد بطولة فيلم "الراقصة والسياسي"، وبدأت تصوير مشاهد بالفعل في الفيلم، الذي قدمته لاحقا الفنانة نبيلة عبيد.

فيلم الراقصة والسياسي

فيلم "الراقصة والسياسي" الذي لاقى نجاحا جماهيريا بعد طرحه في دور السينما عام 1990، بطولة الفنانة نبيلة عبيد والفنان الراحل صلاح قابيل، وعلى مدار 30 عاما كانت "رقصة سونيا سليم" الأيقونية رمزا لهذا الفيلم.

بشخصيتها القوية، وتعابير وجهها الحادة، استطاعت نبيلة عبيد بآراء النقاد إجادة الدور، فما قصة انتقال البطولة من سعاد حسني إلى نبيلة عبيد ؟

سعاد حسني بطلة الراقصة والسياسي

بحسب صورة الخبر المتداولة، مدون بها: "تبدأ سعاد حسني في الأسبوع الحالي تصوير فيلم الراقصة والسياسي، عن قصة لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار رفيق الصبان".

لم تشر الصورة المتداولة إلى تاريخ تصوير الفيلم، لكن تظهر سعاد حسني في سن أصغر من عمرها عام 1990، وهو تاريخ صدور فيلم "الراقصة والسياسي" خاصة أن في عام 1991 كان آخر أفلامها "الراعي والنساء" والتي ظهرت فيه بملامح أكبر.

وتابع الخبر: "بطولة الفيلم النجم الأسمر أحمد زكي، ويخرج الفيلم سمير سيف، وتدور أحداث الفيلم في الأربعينات أيام حكم الملك فاروق، وسوف يصور الفيلم في استديو جلال".

الراقصة والسياسي لإحسان عبد القدوس

لم يخرج هذا المشروع إلى النور، بالإضافة إلى أن فيلم "الراقصة والسياسي" لم تدور أحداثه خلال فترة الحكم الملكي، بل تناول علاقة ضابط استخبارات وبرلماني لاحقا "عبد الحميد رأفت" صلاح قابيل بالراقصة "سونيا" نبيلة عبيد.

اشترك خبر فيلم "سعاد حسني" و"نبيلة عبيد" في أنهما قصة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وإخراج سمير سيف.

ولكن انقسمت الآراء عن دور الراقصة بين سعاد حسني و نبيلة عبيد، وقالت جيهان محمد: “الفيلم تم تنفيذه بالفعل بطولة نبيله عبيد وصلاح قابيل لكن ما هو سبب إلغاء الفيلم لسعاد حسني هل بسبب مرضها، أتوقعه أجمل من بطولة سعاد حسني”.

لكن أوضحت هبة جواد: “نبيلة أبدعت محدش يعرف يعمله زيها أحمد زكي اه كان هيعمل دور السياسي إنما الراقصة نبيلة وبس”.

أدب إحسان عبد القدوس

كلتا القصتان مختلفتان، وهي من المجموعة القصصية التي تحمل عنوان "الراقصة والسياسي" للأديب إحسان عبد القدوس، والتي تتناول 6 قصص عن علاقة رجل سياسي براقصة، ونشرت في الأول من يناير 1978، وتدور الأحداث باختلاف المكان والزمان.

وتعد هذه المجموعة القصصية واحدة من أعمال الكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990)، التي تخطت أكثر من 600 قصة ورواية كتبها تم تحويل 49 منها إلى أفلام و5 منها إلى نصوص مسرحية، ومع ترجمة 65 منها إلى لغات مختلفة.