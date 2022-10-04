عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.
 

استجابة لـ عزة مصطفى.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة سيدة وزوجها يعانيان من مشاكل صحية بمحافظة القليوبية.


يلا يا ماما هنتأخر.. بكاء هستيري لوالدة منة ضحية مدرسة العجوزة.. فيديو
دخلت مديحة إبراهيم والدة الطالبة الراحلة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة بالعجوزة، في نوبة بكاء شديد على الهواء.


بعد الاستجابة.. نبيلة تشكر الرئيس السيسي بعد تكفله بعلاجها وأسرتها.. فيديو
وجّهت السيدة نبيلة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما استجاب لعلاجها نظرًا لمعاناتها من أمراض مزمنة إلى جانب زوجها وابنتها.

 

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية
علق تامر فرج، والد الطالبة الراحلة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة بالعجوزة.


"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت ليلًا تجمع بعض السحب، منوهة بأن هذا سيستمر خلال الأيام المقبلة، لوجود بعض المنخفضات فى طبقات الجو العليا التى تتسبب فى تكون السحب.


أحمد كريمة يكشف مفاجأة عن حكم قسم الزوج بـ"لو خرجتي تبقي طالق"
رد الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال "هل من يقول لـ زوجته، لو خرجتي من المنزل، أو فعلتي هذا الأمر.. ستكون طالق؟ أو من يقول عليا الطلاق ما هتخرجي" يقع عليه يمين الطلاق.


البحث العلمي: الجنس البشري متشابه في الجينات بنسبة 98%.. فيديو
أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنه في مارس 2021 أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للجينوم للمصريين والقدماء المصريين.


وكيل صحة النواب: أطالب أهالي المتوفى باعتبار التبرع بأعضائه صدقة جارية
قال محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمستشار العلمي الطبي بصندوق “تحيا مصر”، إنه تم الاحتفال منذ فترة بالحالة رقم 5 آلاف لزراعة كبد جزئي في مصر.

 

حموضة ونهجان.. إزاي تعرف احتمالية إصابتك بأزمة قلبية.. جمال شعبان يوضح
أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أنه هناك زيادة في أعداد الإصابة بالأزمات القلبية التي تؤدي إلى موت مفاجئ.

 

النيابة الإدارية: التحفظ على التقارير الطبية لمصابات حادث مدرسة المعتمدية
أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الادارية، على سعيهم لسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية، لافتا إلى تحفظهم على التقارير الطبية الخاصة بحالات البنات المصابة وسيتم مواصلة التحقيق مع المدرسين والمسئولين عن المبنى وحالة التدافع غدا.

 

التعليم: إحالة كل من يثبت مسئوليته بواقعة طالبة مدرسة العجوزة للتحقيق
كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح اليوم الإثنين، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.
 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي السيسي الأرصاد برامج التوك شو الساعات الماضية الإعلامية عزة مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

الإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة من التعليم بشأن وفاة طالبة مدرسة بالعجوزة| تقرير

ترشيحاتنا

عيشنا أسوأ يوم بحياتنا.. والدة ضحية بلطجى دمياط تكشف كواليس ساعات الرعب

صحة دول التعاون الخليجي: ضرورة تناول المضادات الحيوية في نزلات البرد شائعة

تهنئة الرئيس للشعب والجيش بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تتصدر عناوين الصحف

حدث ليلا|تراجع أسعار الذهب..صلاح محسن يقترب من الزمالك..كوريا تهدد اليابان بصاروخ باليستي..تفاصيل إلغاء حفل محمد رمضان

أقل سعر ذهب اليوم 4-10-2022

اليوم.. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ