أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



استجابة لـ عزة مصطفى.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة سيدة وزوجها يعانيان من مشاكل صحية بمحافظة القليوبية.



يلا يا ماما هنتأخر.. بكاء هستيري لوالدة منة ضحية مدرسة العجوزة.. فيديو

دخلت مديحة إبراهيم والدة الطالبة الراحلة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة بالعجوزة، في نوبة بكاء شديد على الهواء.



بعد الاستجابة.. نبيلة تشكر الرئيس السيسي بعد تكفله بعلاجها وأسرتها.. فيديو

وجّهت السيدة نبيلة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما استجاب لعلاجها نظرًا لمعاناتها من أمراض مزمنة إلى جانب زوجها وابنتها.

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

علق تامر فرج، والد الطالبة الراحلة منة، التي توفيت بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة بالعجوزة.



"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت ليلًا تجمع بعض السحب، منوهة بأن هذا سيستمر خلال الأيام المقبلة، لوجود بعض المنخفضات فى طبقات الجو العليا التى تتسبب فى تكون السحب.



أحمد كريمة يكشف مفاجأة عن حكم قسم الزوج بـ"لو خرجتي تبقي طالق"

رد الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال "هل من يقول لـ زوجته، لو خرجتي من المنزل، أو فعلتي هذا الأمر.. ستكون طالق؟ أو من يقول عليا الطلاق ما هتخرجي" يقع عليه يمين الطلاق.



البحث العلمي: الجنس البشري متشابه في الجينات بنسبة 98%.. فيديو

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنه في مارس 2021 أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للجينوم للمصريين والقدماء المصريين.



وكيل صحة النواب: أطالب أهالي المتوفى باعتبار التبرع بأعضائه صدقة جارية

قال محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمستشار العلمي الطبي بصندوق “تحيا مصر”، إنه تم الاحتفال منذ فترة بالحالة رقم 5 آلاف لزراعة كبد جزئي في مصر.

حموضة ونهجان.. إزاي تعرف احتمالية إصابتك بأزمة قلبية.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أنه هناك زيادة في أعداد الإصابة بالأزمات القلبية التي تؤدي إلى موت مفاجئ.

النيابة الإدارية: التحفظ على التقارير الطبية لمصابات حادث مدرسة المعتمدية

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الادارية، على سعيهم لسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بمدرسة المعتمدية، لافتا إلى تحفظهم على التقارير الطبية الخاصة بحالات البنات المصابة وسيتم مواصلة التحقيق مع المدرسين والمسئولين عن المبنى وحالة التدافع غدا.

التعليم: إحالة كل من يثبت مسئوليته بواقعة طالبة مدرسة العجوزة للتحقيق

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح اليوم الإثنين، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

