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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو القمصان: لا أستوعب رحيل زوجي وبتقطع من الحزن لما أروح بدونه

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها كانت تشعر بألم نفسي كبير أثناء تواجد زوجها الراحل حافظ أبو سعدة في المستشفى، مؤكدة أن زوجها رحل منذ عامين ولكنها حتى الآن غير مستوعبة برحيل زوجها وتعتقد أنه موجود وتحدثه في مشاكلها يوميا.

 

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وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها وجدت في الكتابة نفسها حينما كتبت كتاب "حكايات الحب"، قائلة: "كنت بتقطع من الحزن لما اروح البيت بدون حافظ ولقيت الكتابة وأغرقت الناس فيها في الحزن ولم استوعب فكرة عدم وجود حافظ أبو سعدة في حياتي".

 

أنا شاركت في وضع زوجي حافظ في القبر 

 

وتابع نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن : "أنا شاركت في وضع زوجي حافظ في القبر وحطيته بأيدي واخذت العزاء دون أن أذرف دمعة واحدة ولكن بعد ما ذهبت للبيت اختلف الوضع"، لافتة إلى أنها انتقلت في كتابها من مرحلة فراق زوجها لحكاية الحب في حياتهما.

 

نهاد أبو القمصان حافظ أبو سعدة اخبار التوك شو كريمة عوض المركز المصري

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