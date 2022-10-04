اللواء نصر سالم: واجهنا ظروفا صعبة بعد نكسة 67.. فيديو

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه واجهنا ظروف صعبة بعد أحداث نكسة 1967، مشيرا إلى أن الزعيم أنور السادات وصف هذا المشهد بان القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا نكسة 1967 ولييس سبب من أسبابها.

وقال نصر سالم، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه شعرنا كما أنه لو سقطنا في حفرة عميقة لمدة 6 سنوات، حتى تم الانتصار في أكتوبر 1973.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الشعب كان لديه اصرار لعودة الارض، وكان هناك انتفاضة شعبية كبيرة، لدعم الزعيم جمال عبد الناصر، لبناء الجيش والتخطيط للإنتصار.

جمع كل المعلومات

وأشار نصر سالم إلى أنه كنا نقوم بجمع كل المعلومات للجيش المصري منذ 1967 حتى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن سيناء كان بها فرق إستطلاعات لجمع المعلومات كاملة للجيش المصري.

