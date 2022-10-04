عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء نصر سالم: واجهنا ظروفا صعبة بعد نكسة 67.. فيديو

اللواء نصر سالم،
اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه واجهنا ظروف صعبة بعد أحداث نكسة 1967، مشيرا إلى أن الزعيم أنور السادات وصف هذا المشهد بان القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا نكسة 1967 ولييس سبب من أسبابها.

أحد أبطال حرب أكتوبر: ميلادي الحقيقي يوم النصر والعبور.. فيديو

قصواء الخلالي: العالم ينظر بعين الإعجاب إلى حرب أكتوبر وبطولات المصريين فيها

وقال نصر سالم، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه شعرنا كما أنه لو سقطنا في حفرة عميقة لمدة 6 سنوات، حتى تم الانتصار في أكتوبر 1973.

 
وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الشعب كان لديه اصرار لعودة الارض، وكان هناك انتفاضة شعبية كبيرة، لدعم الزعيم جمال عبد الناصر، لبناء الجيش والتخطيط للإنتصار.

 

جمع كل المعلومات

وأشار نصر سالم إلى أنه كنا نقوم بجمع كل المعلومات للجيش المصري منذ 1967 حتى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن سيناء كان بها فرق إستطلاعات لجمع المعلومات كاملة للجيش المصري.
 

اللواء نصر سالم أكاديمية ناصر العسكرية نكسة 1967 أكتوبر 1973 أنور السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة هامة لأسر طلاب المدارس

ترشيحاتنا

استعدادا لمؤتمر COP27.. لقاءات مكثفة لوزيرالخارجية مع مسئولي الدول الفاعلة بالعمل المناخي

برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : زواج ثاني

ماذا حدث في العالم يوم مولد النبي ؟ أضاءت الظلمات وتنكست الأصنام

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : غيرة من هؤلاء

موجز السوشيال ميديا.. البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة.. وهاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز مواد غذائية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من التين البرشومي

بنصف ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلص من حساسية الأنف

أبرزهم سلمي أبو ضيف.. نجمات تألقن بالريش خلال الأسبوع

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ