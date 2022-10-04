موقف فيريرا من رحيل محمد عبد الغني عن الزمالك.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تلقى عدة عروض للرحيل عن الفارس الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أخطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مسؤولو النادي برفضه فكرة رحيل عبد الغني، خاصة وأنه من القوام الأساسي للفريق ولن يفكر في رحيله مهما كانت الإغراءات".

أوامر فيريرا للجنة الكرة

وتابع: "فيريرا" أبلغ لجنة الكرة بالزمالك رفضه رحيل أي لاعب من القوام الأساسي بجانب اللاعبين الشباب الذين تألقوا خلال الفترة الماضية".