إعصار إيان ينهي الاحتجاجات الكوبية رغم غضب المواطنين من نقص الغذاء والطاقة

أعادت كوبا الكهرباء إلى معظم أنحاء العاصمة هافانا، الاثنين، في أعقاب إعصار إيان، ما أدى إلى نزع فتيل التوتر في العاصمة بعد احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي، على الرغم من الغضب الذي لا يزال محتدما في الشوارع حيث يكافح السكان لاستبدال المواد الغذائية والإمدادات التي أهدرها انقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب الإعصار إيان في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة يوم الثلاثاء الماضي.

وسارع المسؤولون الكوبيون لإضاءة الأضواء في هافانا لكن الوتيرة لم تكن بالسرعة الكافية بالنسبة للبعض ، الذين خرجوا إلى الشوارع في أكبر احتجاجات منذ التجمعات الواسعة المناهضة للحكومة في يوليو 2021.

وظل معظم غرب كوبا ، المنطقة الأشد تضررا من الإعصار ، بدون كهرباء يوم الاثنين.

وبدا أن الاحتجاجات في هافانا قد خفت حدتها مساء الأحد ، لكن طوابير طويلة من الطعام والوقود والأدوية - التي كانت معتادة في كوبا حتى قبل الإعصار - تشكلت مرة أخرى في المدينة صباح يوم الاثنين.

وقالت ماريا كارلا كاتالا ، 25 سنة ، التي وقفت في زاوية شارع في هافانا وهي تحمل ابنها بينما كانت تنتظر في طابور الطعام: ‘كان هذا مروعًا. لا ضوء ولا طعام ، فقدنا كل شيء في الثلاجة’ مضيفة 'الآن ننتظر لنرى ما يظهر في المتاجر لمحاولة استعادة ما فقد'.

وضرب الإعصار إيان كوبا خلال واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ ثورة الزعيم السابق فيدل كاسترو عام 1959.

وأدى النقص الواسع النطاق ونقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي اليومي في جميع أنحاء البلاد إلى ترك الخزائن عارية والكثير منها على حافة الهاوية ، مما ساهم في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وانخفض البيزو الكوبي إلى 200 لكل دولار في السوق غير الرسمية يوم الاثنين ، وفقًا لمتتبع الإنترنت المستقل El Toque ، محطمًا الأرقام القياسية وفرض مزيدًا من الضغط على الكوبيين الذين تبخرت قوتهم الشرائية في الأشهر الأخيرة.

وقال بيدرو فرنانديز ، الذي تجول مع زوجته في أحد شوارع وسط هافانا يوم الاثنين ومعه حقيبة فارغة 'نبحث عن طعام لكننا لم نعثر على شيء'.

وأوضح فرنانديز لرويترز إنه يربح 3500 بيزو شهريًا على راتبه الحكومي ، أو ما يقرب من 18 دولارًا بسعر الصرف في السوق السوداء. 'إنه لا يكفى.'

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إنه يدرك 'الوضع الصعب' لكنه شجع الكوبيين في وقت متأخر يوم الأحد على الاجتماع معا بدلا من الاحتجاج.

وقالت دياز كانيل في التلفزيون الحكومي 'لسوء الحظ ، هناك مجموعة من الناس ، بطريقة مبتذلة وغير لائقة ، يشكون من مواقف من سوء الفهم التام والتحدي والإهانة'.

'أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة ، ويطالبون بكل الحقوق التي تمنحها لهم الثورة ، ولكنهم لا يساهمون كثيرًا ، يجب أن يجادلوا ويواجهوا .... قوانيننا'.



وفي شوارع هافانا يوم الاثنين ، كان الكثير من الأشخاص الذين تحدثت معهم رويترز يهتمون بإيجاد الطعام أكثر من اهتمامهم بالسياسة.

وقال ياسر بيدروسو ، 47 سنة ، الذي كان يبحث عن طعام صباح الاثنين ، لكنه قال إنه وجد فقط عبوات من المناشف المبللة في المتاجر.

واضاف 'ما يقوله الناس (في الاحتجاجات) هو الحقيقة. هذا لا علاقة له بالسياسة'.

وفي مساء الجمعة والسبت ، قوبلت الاحتجاجات - وهي نادرة في كوبا - بحضور مكثف للشرطة.

وفي مناسبتين ، لاحظ شاهد من رويترز حافلات تنقل مجموعات كبيرة من المؤيدين للحكومة ، تحمل في بعض الأحيان العصي ومضارب البيسبول ، إلى موقع المسيرات.

ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق على أصول المؤيدين للحكومة في الاحتجاجات.

ولاحظت رويترز أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص في عطلة نهاية الأسبوع عقب التجمعات.

كما سقطت اتصالات الإنترنت في أنحاء الجزيرة مساء الجمعة والسبت بالتزامن مع الاحتجاجات. وقالت مجموعات مراقبة على الإنترنت إن التوقيت يبدو أنه يهدف إلى خنق التجمعات.

ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق على انقطاع الاتصالات.