عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار إيان ينهي الاحتجاجات الكوبية رغم غضب المواطنين من نقص الغذاء والطاقة

احتجاجات في كوبا
احتجاجات في كوبا

أعادت كوبا الكهرباء إلى معظم أنحاء العاصمة هافانا، الاثنين، في أعقاب إعصار إيان، ما أدى إلى نزع فتيل التوتر في العاصمة بعد احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي، على الرغم من الغضب الذي لا يزال محتدما في الشوارع حيث يكافح السكان لاستبدال المواد الغذائية والإمدادات التي أهدرها انقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب الإعصار إيان في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة يوم الثلاثاء الماضي. 

وسارع المسؤولون الكوبيون لإضاءة الأضواء في هافانا لكن الوتيرة لم تكن بالسرعة الكافية بالنسبة للبعض ، الذين خرجوا إلى الشوارع في أكبر احتجاجات منذ التجمعات الواسعة المناهضة للحكومة في يوليو 2021.

وظل معظم غرب كوبا ، المنطقة الأشد تضررا من الإعصار ، بدون كهرباء يوم الاثنين.

وقت الأعاصير.. كوبا في ظلام دامس بسبب "إيان" |ماذا يحدث؟

كوبا تبدأ في بيع العملات الأجنبية لإنشاء سوق صرف رسمية

وبدا أن الاحتجاجات في هافانا قد خفت حدتها مساء الأحد ، لكن طوابير طويلة من الطعام والوقود والأدوية - التي كانت معتادة في كوبا حتى قبل الإعصار - تشكلت مرة أخرى في المدينة صباح يوم الاثنين.

وقالت ماريا كارلا كاتالا ، 25 سنة ، التي وقفت في زاوية شارع في هافانا وهي تحمل ابنها بينما كانت تنتظر في طابور الطعام: ‘كان هذا مروعًا. لا ضوء ولا طعام ، فقدنا كل شيء في الثلاجة’ مضيفة 'الآن ننتظر لنرى ما يظهر في المتاجر لمحاولة استعادة ما فقد'.

وضرب الإعصار إيان كوبا خلال واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ ثورة الزعيم السابق فيدل كاسترو عام 1959. 

وأدى النقص الواسع النطاق ونقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي اليومي في جميع أنحاء البلاد إلى ترك الخزائن عارية والكثير منها على حافة الهاوية ، مما ساهم في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وانخفض البيزو الكوبي إلى 200 لكل دولار في السوق غير الرسمية يوم الاثنين ، وفقًا لمتتبع الإنترنت المستقل El Toque ، محطمًا الأرقام القياسية وفرض مزيدًا من الضغط على الكوبيين الذين تبخرت قوتهم الشرائية في الأشهر الأخيرة.

وقال بيدرو فرنانديز ، الذي تجول مع زوجته في أحد شوارع وسط هافانا يوم الاثنين ومعه حقيبة فارغة 'نبحث عن طعام لكننا لم نعثر على شيء'.

وأوضح فرنانديز لرويترز إنه يربح 3500 بيزو شهريًا على راتبه الحكومي ، أو ما يقرب من 18 دولارًا بسعر الصرف في السوق السوداء. 'إنه لا يكفى.'

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إنه يدرك 'الوضع الصعب' لكنه شجع الكوبيين في وقت متأخر يوم الأحد على الاجتماع معا بدلا من الاحتجاج.

وقالت دياز كانيل في التلفزيون الحكومي 'لسوء الحظ ، هناك مجموعة من الناس ، بطريقة مبتذلة وغير لائقة ، يشكون من مواقف من سوء الفهم التام والتحدي والإهانة'.

'أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة ، ويطالبون بكل الحقوق التي تمنحها لهم الثورة ، ولكنهم لا يساهمون كثيرًا ، يجب أن يجادلوا ويواجهوا .... قوانيننا'.


وفي شوارع هافانا يوم الاثنين ، كان الكثير من الأشخاص الذين تحدثت معهم رويترز يهتمون بإيجاد الطعام أكثر من اهتمامهم بالسياسة.

وقال ياسر بيدروسو ، 47 سنة ، الذي كان يبحث عن طعام صباح الاثنين ، لكنه قال إنه وجد فقط عبوات من المناشف المبللة في المتاجر.

واضاف 'ما يقوله الناس (في الاحتجاجات) هو الحقيقة. هذا لا علاقة له بالسياسة'.

وفي مساء الجمعة والسبت ، قوبلت الاحتجاجات - وهي نادرة في كوبا - بحضور مكثف للشرطة. 

وفي مناسبتين ، لاحظ شاهد من رويترز حافلات تنقل مجموعات كبيرة من المؤيدين للحكومة ، تحمل في بعض الأحيان العصي ومضارب البيسبول ، إلى موقع المسيرات.

ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق على أصول المؤيدين للحكومة في الاحتجاجات.

ولاحظت رويترز أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص في عطلة نهاية الأسبوع عقب التجمعات.

كما سقطت اتصالات الإنترنت في أنحاء الجزيرة مساء الجمعة والسبت بالتزامن مع الاحتجاجات. وقالت مجموعات مراقبة على الإنترنت إن التوقيت يبدو أنه يهدف إلى خنق التجمعات.

ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق على انقطاع الاتصالات.

السوق السوداء التيار الكهربائى إعصار إيان العاصمة هافانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

الأهلي يتحرك ضد اتحاد الطائرة بسبب مريم مصطفي

موضوعات متعلقة

رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمال من رد حاسم.. واليابان تدعو مواطنيها للاختباء

سيناتور: أمريكا في حالة حرب وبايدن لا يريد الاعتراف

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

حلفاء بولسارنو يفوزون بأكبر عدد من مقاعد الكونجرس في البرازيل

رئيس وزراء إسرائيل: ادعم قرار حل الدولتين وأعارض خطة الاتفاق النووي

بعد اشتباكات مع الأمن.. محتجون يضرمون النار بمبنى محافظة ذي قار بالعراق

المحكمة الأمريكية العليا ترفض الطعن على تفويض إدارة بايدن للقاح للعاملين بالرعاية الصحية

بايدن: الولايات المتحدة ستفرض أعباء إضافية على إيران عقابا على قمع الاحتجاجات

ترشيحاتنا

وضع صحفية روسية بقائمة المطلوبين في موسكو بعد هروبها من الإقامة الجبرية

فلامبو البوروندي يوافق على إقامة مباراتي الذهاب والعودة أمام الزمالك في مصر

متوسط سعر الدولار اليوم 4-10-2022

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

حكم إيقاظ النائم لأداء صلاة الفجر قبل الشروق .. وهل يأثم المستيقظ؟

برلمانية: طالبنا وزير التجارة بمشاركة أعضاء لجنة الصناعة في المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ