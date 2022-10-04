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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازي: خلي خطواتك في الحياة زي اللي بيمشي علي الرمل

صدى البلد

وجه الفنان محمود حجازى ، رسالة لـ متابعيه ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وكتب محمود حجازى “ خلي خطواتك في الحياه زي اللي بيمشي علي الرمل مافيش حد يسمع صوتك لكن أثرك هيكون واضح  ”. 

ويذكر ان الفنان محمود حجازي، أكد خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

واستكمل محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل فى موسمه الأخير حول أن هناك تطويل فى بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل فى ظروف صعبة”.

وأضاف محمود حجازي: “فكرة تقديم موسم جديد من مسلسل أبو العروسة كان بمثابة تحد، لأنك لابد وأن تقدم الجديد”.

انستجرام الفنان محمود حجازي مسلسل ابو العروسة محمود حجازي الفن

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