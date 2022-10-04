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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تقول أكثر مما تفعل.. تصريحات مودي ضد الحرب الروسية عكس تحركاته

الهند وأوكرانيا
الهند وأوكرانيا

عندما أخبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "عصر اليوم ليس عصر الحرب" في الشهر الماضي، رحب الغرب بتصريحاته باعتبارها علامة على أن أكبر ديمقراطية في العالم تخرج أخيرًا عن السياق بشأن الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمودي وأشاد البيت الأبيض بما أسماه "بيان المبادئ".

لكن المحللين يقولون إن الواقع أقل وضوحًا.

بدلاً من قطع العلاقات الاقتصادية مع الكرملين ، قوضت الهند العقوبات الغربية من خلال زيادة مشترياتها من النفط والفحم والأسمدة الروسية - مما منح بوتين شريان حياة ماليًا حيويًا.

امتنعت نيودلهي مرارًا عن التصويت لإدانة روسيا في الأمم المتحدة - مما منح موسكو مظهرًا خادعًا من الشرعية الدولية.  
وفي أغسطس ، شاركت الهند في مناورات فوستوك العسكرية الروسية واسعة النطاق إلى جانب الصين وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان - حيث عرضت موسكو ترسانتها الضخمة.

في الأسبوع الماضي ، امتنعت الهند عن التصويت على مشروع قرار آخر للأمم المتحدة يدين روسيا بسبب استفتاءاتها الوهمية في أربع مناطق في أوكرانيا ، والتي استخدمتها موسكو كذريعة لضم الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني - مما زاد بشكل كبير من المخاطر خلال الحرب.

وقالت روشيرا كامبوج ، المندوبة الدائمة لنيودلهي لدى الأمم المتحدة ، إن الهند "منزعجة بشدة" من التطورات في أوكرانيا ، لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم وحثت على "وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع".

يجسد هذا التناقض الواضح موقف الهند الفريد من الحرب: إبعاد نفسها شفهيًا عن روسيا ، مع الاستمرار في الحفاظ على العلاقات المحورية مع موسكو.

قال ديبا أولابالي، الخبيرة في إيليوت، إنه ينبغي النظر إلى "لغة مودي  لبوتين في سياق ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة والمصاعب التي تواجه البلدان أخرى".  

وقالت "هناك مستوى معين من نفاد الصبر (بالنسبة للهند) مع اشتداد الحرب.هناك شعور بأن بوتين يستنفذ صبر الهند  ".

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