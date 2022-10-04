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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الاتحاد الروسي يصدق بالإجماع على اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة

صدى البلد

أعلن مجلس الاتحاد الروسي، اليوم /الثلاثاء/، التصديق بالإجماع على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - خلال جلسة مجلس الاتحاد الروسي للتصديق على اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن اتفاقيات الانضمام تضمن حقوق وحماية سكان دونباس وزاباروجيا وخيرسون، مضيفا أن إعلان الأمم المتحدة يتحدث عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأكد أن الغرب دفع نظام كييف لتسوية أزمة دونباس بالقوة وعرقلة اتفاقيات مينسك، مشددا على أنه يجب أن تمتنع كل دولة عن استخدام القوة لحرمان الشعوب الأخرى من تقرير مصيرهم وحريتهم. 
ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن اللغة والثقافة والتاريخ المشترك تربط بين روسيا و دونباس وزاباروجيا وخيرسون.
وأكدت- في كلمتها خلال جلسة مجلس الاتحاد الروسي للتصديق على اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا- أنه يجب اتخاذ قرار مصيري وتاريخي بشأن انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تصويت مفتوح بشأن الـ4 اتفاقيات للانضمام إلى روسيا والتى وقعها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين، إن نظام كييف حاول إزالة التاريخ والثقافة الروسية في الأراضي الأوكرانية.
وأضاف أن التصديق على انضمام دونباس وخيرسون وزاباروجيا إلى روسيا "واجب أخلاقي"، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية لعملية انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا ستمتد حتى عام 2026.

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