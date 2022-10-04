برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال إن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، وأن روح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة.

وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم أن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولأمتنا العربية جميعًا.

وأكد أن أبناء الجيش المصري العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوي يبذل جهودًا جبارة في تأمين كافة حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات، ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأوضح عضو النواب أن النصر العظيم في أكتوبر مهد لسلام عادل دائم، فتحية لقواتنا المسلحة التي دمرت خط بارليف المنيع ، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب الأبرار، وتحية للقادة العظام الذين خاضوا الحرب بأرواحهم دفاعا عن الوطن وانتصارا لحريته أملا في مستقبل أفضل .