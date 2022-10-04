وصل لأقصى مستوى| القصة الكاملة لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا على اليابان، لأول مرة منذ خمس سنوات، يعتقد أنه طار لمسافة حوالي 4600 كيلومتر، ووصل إلى أقصى طيران.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن السرعة القصوى للصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء وصلت إلى 17 ماخ.

وأذاعت الحكومة اليابانية إشعارا واسع النطاق بأن صاروخا كوريا شماليا تم إطلاقه باتجاه الجزء الشمالي من البلاد مر فوق المحيط الهادي، وهو تصعيد للاستفزازات التي اعتاد الناس عليها في المنطقة، ودعت مواطنيها الى اخلاء المنطقة الشمالية والاختباء تحسبا لأي احتمالات خارجة عن التوقعات.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة حوالي 4600 كيلومتر (2858 ميلا) مع أقصى ارتفاع للطيران يبلغ ألف كيلومتر (621 ميلا).



تفعيل الإنذار المبكر في اليابان وتهديد بهجوم مضاد

وقد تسببت هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية في تفعيل نظام الإنذار المبكر "جي-أليرت" في اليابان، إذ ظهر على شاشات التلفزيون الوطني "إن إتش كي" تحذير يدعو سكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للاحتماء داخل مبان أو تحت الأرض.

وقالت طوكيو إنها لم تتخذ أي خطوات لإسقاط الصاروخ. وقال وزير الدفاع ياسوكازو حمادة إن اليابان لن تستبعد أي خيارات، بما في ذلك قدرات الهجوم المضاد، لأنها تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني في إفادة صحفية اليوم "في ضوء هذا الوضع، سنواصل فحص جميع الخيارات - بما في ذلك ما يسمى بـ قدرات الهجوم المضاد، وليس استبعاد أي شيء بينما نواصل العمل لتعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي".



كوريا الجنوبية تتوعد

كما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك-يول، بـ"رد حازم" على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن "هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية هي "استفزاز" جديد "ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة".

وأمر يون "برد حازم وباتخاذ إجراءات مناسبة بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

أول تعليق من الولايات المتحدة

وأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة لقرار كوريا الشمالية "الخطير والمتهور" إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى فوق اليابان.

ونددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإطلاق الصاروخ . وقالت آدريين واتسون، المتحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان، إن الأخير أجرى محادثتين منفصلتين مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، لبلورة رد "دولي مناسب وقوي".

وأعادت التأكيد على "الالتزام الراسخ" للولايات المتحدة في الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

كما نددت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بإطلاق الصاروخ، مؤكدة التزام واشنطن الراسخ الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية".

وقالت القيادة العسكرية في بيان إن "الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أي عمل آخر غير قانوني ومزعزع للاستقرار".



وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية ينددون

بدوره، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مكالمتين منفصلتين مع نظيريه الكوري الجنوبي بارك جين والياباني هاياشي يوشيماسا، فور إطلاق كوريا الشمالية "الطائش والخطير" لصاروخ باليستي حلق فوق الأراضي اليابانية مما شكل تهديدًا غير مقبول للشعب الياباني.

وأدان وزراء الخارجية الثلاثة، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بشدة عمليات إطلاق كوريا الشمالية، وتجاهلها الصارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما، كما جدد أهمية استمرار التعاون الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان من أجل تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن سلوكها غير المقبول.



الاتحاد الأوروبي يعلق

وندد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، "بقوة" بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلق فوق اليابان معتبرا أنه "عدوان غير مبرر".

وكتب ميشال في تغريدة أن هذه التجربة التي دفعت اليابان إلى تفعيل نظام الانذار على أراضيها، "محاولة متعمدة لتعريض أمن المنطقة للخطر".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي متضامن مع اليابان وكوريا الجنوبية".



أول رد أمريكي كوري جنوبي

وفي أول رد على اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية جوية.



أول صاروخ منذ 2017

جدير بالذكر أن هذا أول صاروخ كوري شمالي يتبع مثل هذا المسار منذ عام 2017 ، وقالت طوكيو إن نطاقه البالغ 4600 كيلومتر (2850 ميلًا) ربما كان أطول مسافة يتم قطعها في رحلة تجريبية لكوريا الشمالية ، والتي غالبًا ما تكون 'مرفوعة' أعلى في الفضاء. لتجنب التحليق فوق الدول المجاورة.

كان الإطلاق الأخير هو الخامس لبيونج يانج في 10 أيام ، وسط استعراض العضلات العسكري من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وأجرت الدول الثلاث الأسبوع الماضي تدريبات ثلاثية ضد الغواصات شملت حاملة طائرات أمريكية توقفت في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 2017.

وأثارت الاختبارات الأخيرة ردود فعل صامتة نسبيا من واشنطن، التي تركز على الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى الأزمات المحلية والأجنبية الأخرى، لكن الجيش الأمريكي كثف من عمليات استعراض القوة في المنطقة.