تطور خطير.. بولندا منفتحة على استقبال قنابل نووية أمريكية

دعا رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أمريكا إلي نشر أسلحة الناتو النووية الأمريكية في بلاده.

وقال كاتشينسكي في مقابلة مع الإذاعة البولندية: “لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة أثناء المفاوضات. حتى عندما كنا في المعارضة، طرحنا هذه المسألة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وأضاف: “أثرت هذا الموضوع مؤخرًا. ثم كانت الإجابة غير مباشرة، ولم تكن إيجابية. إذا كان لدى الرئيس معلومات بأن هذا الطريق مفتوح، أنا أؤيده بالكامل، أعتقد أن هذا قرار جيد للغاية. سنرى”.

وتابع قائلا: "عدة دول استخدمت هذا البرنامج من قبل”.

وفي وقت سابق، قال كاتشينسكي، إن وارسو منفتحة على استضافة قنابل نووية أمريكية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "بولندا ستكون سعيدة إذا زاد الأميركيون من وجودهم العسكري في أوروبا من 100 ألف جندي حاليّا إلى 150 ألفا في المستقبل، بسبب العدوانية الروسية المتزايدة".

وأضاف: "إذا طلب الأميركيون منا تخزين أسلحة نووية في بولندا، سنكون منفتحين على ذلك. هذا أمر من شأنه أن يزيد بشكل كبير ردع موسكو".

ويُنظر إلى كاتشينسكي على أنه الحاكم الفعلي في بولندا، رغم أنه لا يحتل أعلى منصب في البلاد.