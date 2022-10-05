اليوم.. امتحان اللغة الفرنسية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة بكلية البنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة سويف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سيعقد امتحان اللغة الفرنسية للطالبات المستجدات بالمرحلة الثالثة والمتخلفات عن الامتحان من المرحلة السابقة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف في تصريحات لـ صدي البلد أن سيتم تحديد موعد امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثالثة لاحقا.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلى أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد؛ بإعلان الجداول لكل الفرق والشعب الدراسية، وتجهيز قاعات الدراسة والبحث والمعامل

وأضافت أن الاستعدادات شملت قطاعات رعاية الشباب ولجانها المختلفة وشئون الطلاب بالكلية لاستقبال الطالبات وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهن في سهوله ويسر.

وشملت الاستعدادات التأكيد على سلامة وجاهزية المصاعد وبوابات دخول وخروج الطالبات، و تستعد الكلية لعقد بعض اللقاءات مع الطلاب الجدد والقدامى، وتنظيم بعض الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ونشاط الجوالة ، إضافة إلي تنظيم ندوة كبيرة عن انتصارات أكتوبر وأبطالها، وأبطال عملية ايلات وكيفية الاستفادة من روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة .

ومن المقرر أن تعقد الندوة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بالكلية برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وتشرف علي تنظيم هذه الندوة الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة كما يحضرها أيضا وكلاء الكلية، الدكتورة مي حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئه التدريس وعدد كبير من طالبات الكلية.

والجدير بالذكر نظمت جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لقاء طلابيا لمناقشة دور الجامعات البارز في دعم مبادرة حياة كريمة.

وفي إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس ومبادرة حياة كريمة، واستنادا إلى دور الجامعات البارز في دعم المبادرة خلال الفترة الماضية في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية واهمية الحوار والنقاش مع الشباب الجامعي و التأكيد على أهمية زيادة مشاركة الجامعات في دعم مبادرة "حياة كريمة خلال الفترة القادمة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة أ.د طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ الأنشطة الطلابية ، الدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.