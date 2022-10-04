تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام

وضم تشكيل توتنهام كلا من:

في حراسة المرمى: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمونت لونجليه

خط الوسط: إيمرسون رويال - بيير إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ريتشارلسون - سون هيونج مين - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فريق إينتراخت بألمانيا.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متفوقًا على إينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.