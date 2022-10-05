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تعليم

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره: هدفنا التوصل لأول علاج مصري للسرطان

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، الباحث الرئيسي  بمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق  أن مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره ضمن أحد 10 مراكز طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياق خطة الوزارة لمشاركة الجامعات والمراكز البحثية في مصر في تقديم أبحاث تخدم المجتمع.

وأوضح الدكتور عبد الناضر سنجاب خلال تصريحاته لصدي البلد  أن المركز يقوم على خدمة الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة في المنطقة العربية بالكامل.

وأشار إلى أنه يهتم بتقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية، لافتا إن المركز يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تشكيل فرق بحثية تعمل في مجالات اكتشاف الدواء وتطويره من مصادره الطبيعية نباتات، كائنات بحرية، فطريات وتخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب عليها  في مجالات مضادات السرطان والفطريات والفيروسات  .

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وكان قد زار الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، رئيس مجلس إدارة المركز ونائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني أسامة كامل، عميد الكلية، والدكتور خالد أبو شنب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والباحثون بالمركز.

وقدم الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة المركز، عرضا توضيحيا لأهم خدمات وأهداف المركز، الذي يأتي في إطار النشاط العلمي المكثف الذي تشهده كلية الصيدلة.

وأوضح أن المركز ‏يهدف إلى اكتشاف وتطوير الدواء من مصادر طبيعية كالنباتات والكائنات البحرية والفطريات ‏وتخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب النمذجة الجزيئية عليها‏، ودراسة الفاعلية الحيوية في مجالات مضادات السرطان ومضادات الفطريات والفيروسات، وتقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية والطيفية والكروماتوجرافية المختلفة والبيولوجية باستخدام الموارد المتواجدة بالمركز، وتقديم استشارات علمية لشركات الدواء والمؤسسات العلمية في مجال اكتشاف وتطوير الدواء محليا وإقليمياً.

وأكد أنه تم عقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تعمل في هذا المجال داخل وخارج جمهورية مصر العربية. 

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