الاحد..جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معاير الجودة بالتدريس

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و قد اعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين و اعضاء هيئة التدريس عن معاير الجودة بالعملية التدريسية ، و تبدء يوم الاحد القادم ١٠ اكتوبر ٢٠٢٢ .



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر اكتوبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك