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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاحد..جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معاير الجودة بالتدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و قد اعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين و اعضاء هيئة التدريس عن معاير الجودة بالعملية التدريسية ، و  تبدء يوم الاحد القادم ١٠ اكتوبر ٢٠٢٢ .


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر اكتوبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

جامعة حلوان اجراءات احترازية أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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