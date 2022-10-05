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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ربنا يرعاك ويعينك.. بطل بحرب أكتوبر يوجّه رسالة لـ الرئيس السيسي|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد اللواء مصطفى سليمان رئيس استطلاع المجموعة 139 بـ حرب أكتوبر، أن الجنود واجهوا العدو الإسرائيلي، بعد أن حاول الدخول من خلال محافظة الإسماعيلية، موضحًا أن المواجهة كانت مع عدو يستخدم أسلحة ممنوعة دوليًا.

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أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف تفاصيل مواجهة قوات شارون والانتصار | شاهد

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أحد أبطال أكتوبر: مجموعة 139 صاعقة كانت تكلف بالتواجد في الأماكن الخطرة

ولفت إلى أن الجنود كانت تستخدم أسلحة عادية وواجهت العدو، وأن الشجر الموجود فى الإسماعيلية كان له دور فى المواجهة، والقضاء على العدو.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن أهالى الإسماعيلية كان لهم دور كبير فى المساندة.

ولفت إلى أن كل جيل يكون له فترة لـ حمل مصر، وأشار إلى أنه يوجه رسالة للرئيس السيسي، قائلاً «ربنا يرعاك ويعينك» .

وقد أكد اللواء ماجد شحاتة قائد السرية 3 صاعقة من مجموعة 139، أن مجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، كانت تكلف بتعليمات القوات المسلحة للتواجد فى الأماكن التى بها خطر، أو بها دخول للعدو.

وأضاف أنه فى يوم 19 أكتوبر شارون قام بعمل شرخ ومحاولة التدخل، بين قوات الجيش، ولكن فى لحظة وصول الإشارة للمجموعة تم التحرك، ومواجهة مجموع من الإسرائيليين.

ولفت إلى أنه تم تشكيل مجموعات قتالية، وكل مجموعة يكون قائدها ضابط، وتم تدمير قوات مرسلة من شارون الإسرائيلي، وتم نقل ما يحدث لـ قوات الجيش الثانى، وتم التحرك.

وأشار إلى أن شارون ضرب بكل قواته فى يوم 22 أكتوبر، ولكن الجيش واجهه، وتم تدمير كل الدبابات الموجودة مع العدو، وأن الرئيس الراحل السادات تواصل مع قائم المجموعة، وقال له: "مش عايز العدو يدخل الإسماعيلية" والقائد رد على السادات: “لو دخل هتكون على الجثث، وتم القضاء على العدو”.

وأشاد اللواء ماجد شحاتة قائد السرية 3 صاعقة من مجموعة 139، بما قام به العميد أبو غزالة الذي قام بالضرب على الإسرائيليين، والقضاء عليهم.

 

الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية العدو الاسرائيلي التاسعة يوسف الحسيني حرب اكتوبر

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