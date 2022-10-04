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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

بطلة مصر تعود من
بطلة مصر تعود من الموت بمعجزة

هزت «جومانا ياسر عبداللطيف» بطلة منتخب مصر في الترايثلون قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لها بالشفاء العاجل إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

 

ورغم إعلان المستشفى وفاة بطلة مصر الصغيرة ابنة محافظة الإسكندرية، إلا أن جومانا عادت إلى الحياة بعد 25 محاولة لإنعاش القلب.

 

منذ حوالي 10 أيام، وأثناء التمرين، سقطت جومانا فجأة ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.

 

حاول مدربها إنعاشها على الأرض، وقام بنقلها إلى المستشفى في الحال، حيث استغرقت عودتها إلى الحياة حوالي 22 دقيقة باستخدام الإنعاش القلبي والصدمات الكهربائية.

 

عودة جومانا من الموت 

وبالفعل حدثت المعجزة وبعد إعلان وفاتها تمسكت بطلة مصر الصغيرة بشعاع الأمل وعاد نبض قلبها مرة أخرى، لكنها مازالت في العناية المركزة تجت أجهزة الأكسجين.

 

وقد أعلن الأطباء تحسن حالتها ببطء شديد دون معرفة سبب ما حدث لها بشكل مفاجئ، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق المنشورات والدعوات الداعمة لها ولأسرتها.

 

تدرس جومانا "بطلة منتخب مصر في الترايثلون" بالجامعة اليابانية في عامها الدراسي الثاني، زقد حصلت خلال مشوارها الرياضي على العديد من الميداليات في البطولات المحلية، الإفريقية والعربية في اللعبة؛ سباحة، جرى وسباق دراجات.

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