عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقه.. محمد العيسوي يروي التفاصيل

تبرع بالكبد
تبرع بالكبد

قال محمد العيسوي، الشاب المتبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقيه، إنه يمر بمرحلة التعافي حاليًا بعد نجاح العملية ويمارس حياته بصورة طبيعية.

 

txt

«القومي للبحوث» يقدم دراسة لنشاط بعض المركبات السامة لخلايا سرطان الكبد

 

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: شقيقي أحمد لا يزال في مرحلة العزل ما بعد الجراحة، ويخضع حاليًا للأدوية المثبطة للمناعة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر سوف يبدأ شقيقه في مرحلة التعافي والخروج من العزل.

 

عمتي كانت تجهز نفسها من 7 أشهر للتبرع بكبدها

 

وتابع محمد العيسوي، الشاب المتبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقيه، أن : "عمتي كانت تجهز نفسها من 7 أشهر للتبرع بكبدها لأخي، ولكن ليلة إجراء العملية اكتشف الأطباء وجود خطورة على حياتها حال تبرعها بالكبد وخضوعها لجرعات من البنج، فقررت التبرع لأخي وأنهيت جميع التحاليل المطلوبة والتجهيز للجراحة خلال 17 يومًا فقط.

محمد العيسوي الشاب المتبرع كبدة كريمة عوض إجراء العملية البنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تستجيب للإعلامية عزة مصطفى بشأن علاج مريض كبد

ترشيحاتنا

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

تبدأ من 276 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري |صور

دعاء قضاء الدين قبل النوم.. وكلمات تفتح الأبواب المغلقة

تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

هدم أم ترميم..تقرير السلامة الإنشائية يحسم مصير مدرسة المعتمدية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك الموت يحلق فوق المدارس.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة من نوعين بروتين

شبه بعض..فساتين هبة مجدي و ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

بعد القصاص.. والدة ضحية الخادمة الإثيوبية بالسعودية: سأتذكرك طوال حياتي ياطفلتي

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ