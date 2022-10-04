تبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقه.. محمد العيسوي يروي التفاصيل

قال محمد العيسوي، الشاب المتبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقيه، إنه يمر بمرحلة التعافي حاليًا بعد نجاح العملية ويمارس حياته بصورة طبيعية.

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: شقيقي أحمد لا يزال في مرحلة العزل ما بعد الجراحة، ويخضع حاليًا للأدوية المثبطة للمناعة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر سوف يبدأ شقيقه في مرحلة التعافي والخروج من العزل.

عمتي كانت تجهز نفسها من 7 أشهر للتبرع بكبدها

وتابع محمد العيسوي، الشاب المتبرع بنصف كبده لإنقاذ حياة شقيقيه، أن : "عمتي كانت تجهز نفسها من 7 أشهر للتبرع بكبدها لأخي، ولكن ليلة إجراء العملية اكتشف الأطباء وجود خطورة على حياتها حال تبرعها بالكبد وخضوعها لجرعات من البنج، فقررت التبرع لأخي وأنهيت جميع التحاليل المطلوبة والتجهيز للجراحة خلال 17 يومًا فقط.