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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في يومه العالمي.. معلومات هامة عن المعلم بمناسبة احتفال العالم به

يوم المعلم العالمي
يوم المعلم العالمي

يحتفل العالم اليوم الأربعاء الموافق 5 اكتوبر 2022 بــ يوم المعلم العالمي   ، والذي يتم الاحتفال به سنوياً في 5 أكتوبر ، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين ، حيث تضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. 

 

جدير بالذكر أن توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.

 

وبعد اعتماد هدف التنمية المستدامة 4 المعني بالتعليم، وإقرار المرصد 4-ج المخصص لدور المعلّمين الرئيسي في تحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030، فقد أصبح يوم المعلم العالمي فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس.

يوم المعلم العالمي  يتم الاحتفال به سنويا كفرصة للاحتفال بـ إنجازات المعلمين والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس.

يوم المعلم العالمي

يوم المعلم العالمي .. كيف ستحتفل اليونسكو ؟

وأعلنت منظمة اليونسكو ، أنها ستنظم احتفالا بـ يوم المعلم العالمي   ، لافتةً غلى ان هذا الاحتفال سوف يتمحور حول الالتزامات ونداءات العمل الصادرة عن قمّة تحويل التعليم التي عُقدت في شهر سبتمبر 2022، للوقوف على الآثار التي ستطال المعلّمين وعملية التعليم بناء عليها.

وأضافت منظمة اليونسكو : سيتخلل الاحتفال بـ يوم المعلم العالمي  الذي سيقام في مقر اليونسكو على مدار ثلاثة أيام ، حفل تسليم جائزة اليونسكو-حمدان لتنمية قدرات المعلمين، وسلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على واحدة من أولى الخطوات نحو إيجاد نظم تعليمية أكثر قدرة على الصمود ، من خلال ضمان أداء المعلمين عملهم في ظل ظروف عمل لائقة ، وإتاحة انتفاعهم بفرص التطور المهني، والإقرار بمكانتهم المهنية.

وتعمل اليونسكو في هذا الصدد على تسخير الدور الحيوي الذي يضطلعون به باعتبارهم في صدارة عوامل التغيير.

جدير بالذكر أنه من أولويات اليونسكو إعداد معلّمين مدرّبين تدريباً جيّداً ومؤهلين ويحظون بالدعم اللازم ، وتستضيف اليونسكو فريق العمل الدوليّ المعنيّ بالمعلّمين من أجل التعليم حتّى عام 2030، ويعملان معاً لمعالجة مسألة "الفجوة في عدد المعلّمين" ومعالجة القضايا المطروحة في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

يتركّز عمل اليونسكو في تطوير المعلّمين على خمس نواحي هي : رصد الوثائق التقنينية الدولية لمهنة التعليم، ودعم الدول الأعضاء في تطوير سياسات التعليم واستراتيجيّاته ومراجعتها، وتنمية القدرات لتحسين جودة التعليم والتعلّم، و تحسين قاعدة المعارف والأدلة لبلوغ الأهداف المتعلّقة بالمعلّمين في جدول أعمال التعليم حتّى عام 2030 ورصدها،
و الاضطلاع بالعمل الترويجي وتبادل المعارف من أجل تعزيز جودة التعليم والتعلّم

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