مكنتش عاوز أمثلها.. محمد طعيمة يكشف تفاصيل رفضه لدوره في مكتوب عليا|فيديو

قال الفنان محمد طعيمة ، إنه كان خائفا من أداء شخصية " علاء " في مسلسل " مكتوب عليا " ، لأنه كان شخصية مستفزة ، وشبيها بشخصيته في مسلسل " الوصية " .

وأضاف الفنان محمد طعيمة ، خلال لقائه لـ برنامج " صاحبة السعادة " مع الفنانة إسعاد يونس ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " : " مكنتش حابب شخصيتي في مكتوب عليا ومش عاوز أدي الدور وكلمت كريم أبو ذكري وقولتله مش لاقي نفسي " .

وتابع : كريم أبو ذكري مخرج المسلسل قالي إنه سيكون هناك تغيير في مسار الشخصية ، واقتنعت في تأدية الدور .

وأصرت الفنانة القديرة إسعاد يونس على الاستمرار في تسجيل برنامجها “ صاحبة السعادة ” رغم تعرضها للإصابة فى قدمها .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة إسعاد يونس اثناء تواجدها فى كواليس البرنامج وتظهر عليها علامات الاصابة .