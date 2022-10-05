السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أكد السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي أمس الثلاثاء دعم بلاده لمصر لإنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المقرر انعقاده بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها سفير المملكة المتحدة بالقاهرة خلال الحفل الذى اقامته السفارة بعنوان "شهر حتي مؤتمر المناخ الدولي كوب27" للاحتفال بالشراكة المصرية البريطانية الخضراء.

وقال سفير المملكة المتحدة بالقاهرة ان بلاده ( رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو) تفتخر بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى مصر.

وأشاد بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة التغير المناخي.. مشيرا الى ان هناك رابطا ثابتا بين مؤتمر جلاسجو الذى استضافته المملكة المتحدة العام الماضى ومؤتمر شرم الشيخ.

من جانبه.. قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى -فى رسالة مسجلة تم بثها خلال الحفل - انه يعتزم المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ.. مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الدول من اجل بلوغ الهدف المشترك المحدد والمتمثل فى الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وشهد الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية إفريقيا المدعومة من الحكومة البريطانية والهيئة العامة للرقابة المالية.. والاعلان عن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر والذي يقوم بدعم المشاريع المناخية الواعدة في القطاعات منخفضة الكربون كمشروعات الطاقة النظيفة، لتصبح أكثر قابلية للتمويل وأكثر جاذبية للمستثمرين.