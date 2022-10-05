صاروخ باليستي.. الكشف عن سبب الانفجارات الهائلة بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

هزت انفجارات ضخمة قاعدة جوية عسكرية في كوريا الجنوبية، ما زاد التكهنات حول سبب الانفجارات الغامضة التي تأتي بعد يوم واحد من تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية.

فيما أوضحت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، أن الانفجار بقاعدة جانجنيونج الجوية، سببه إطلاق فاشل لصاروخ باليستي، وذلك خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء "تم إطلاق 4 صواريخ تجريبية أرض - أرض باليستية باتجاه بحر اليابان.. ردا على تهديدات كوريا الشمالية".

South Korea 🇰🇷

Missile launch failure. hit his own base

Large-scale explosions and munitions detonations are now being seen at Gangneung Air Base on the Sea of ​​Japan coast, where the 18th Air Wing of the South Korean Air Force is deployed. pic.twitter.com/H75jqieBgx — Ricardo Champs 🇲🇽 🇷🇺 🇨🇳 (@ricchamps9) October 4, 2022

وذكرت الوكالة نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة خلال التدريبات، وأظهرت قدرت الحلفاء على "ردع المزيد من الاستفزازات".

🇺🇸🇰🇷🇰🇵⚡️ South Korea and the US fire 4 surface-to-surface missiles in the East Sea in response to North Korea's missile provocation, the South Korean military says.

A missile fails hitting its own base pic.twitter.com/XmN26xXw7k — Ricardo Champs 🇲🇽 🇷🇺 🇨🇳 (@ricchamps9) October 4, 2022

وأكد جيش كوريا الجنوبية بشكل منفصل أن صاروخ Hyunmoo-2 الباليستي، تحطم بعد وقت قصير من إطلاقه، لكنه لم يتسبب بوقوع إصابات.

The accident at the Gangneung air base in #SouthKorea was caused by a failed launch of a Hyunmoo-2 ballistic missile.



It happened during combined US-ROK surface-to-surface missile drills conducted in response to #NorthKorea's ballistic missile test over #Japan earlier Tuesday. https://t.co/gQBhYBtwF4 — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) October 4, 2022

وكان البيت الأبيض أكد أن الإدارة الأمريكية تشاورت مع اليابان وكوريا الجنوبية للرد "بقوة" على إطلاق كوريا الشمالية، صباح الثلاثاء، صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

Corée du sud 🇰🇷 Lancement de missile signalé avant de multiples explosions dans la base aérienne sud-coréenne de Gangneung.



Des systèmes anti-missiles 😳



Hier, la Corée du Nord 🇰🇵 a déjà tiré au-dessus du 🇯🇵#SouthKorea #war #missile #Hokkaido #WWIII pic.twitter.com/5LJMSTWUmv — RASEK 🐭 (@rasekrasek) October 4, 2022

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن أي تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية ستهدد بشكل خطير الاستقرار الدولي، وأقرت بمؤشرات سابقة على أن بيونج يانج ربما تستعد لمثل هذه التجربة.

وقال باتريك ريدر، المتحدث باسم البنتاجون "كما تعلمون، كانت هناك مؤشرات في الماضي على أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار ما سيكون تجربتها النووية السابعة".

وتابع "من وجهة نظرنا، إذا قاموا بمثل هذه التجربة.. فسيشكل هذا بوضوح عملاً تصعيديا خطيرا.. ويهدد بشكل خطير الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

كما ندّدت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالصاروخ الكوري، مؤكدة "التزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

ويوم الجمعة، بدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي.