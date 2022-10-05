زلزال يضرب حدود إيران وأرمينيا وأذربيجان

ضرب زلزال شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.

فيما ذكر مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية، الأربعاء، أن زلزالاً شدته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة.

وجاء مركز الزلزال بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، حسب الهيئة الأمريكية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي الإيرانية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

في حين، قال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن الزلزال كان بقوة 5.4 درجة، ووقع في منطقة شمال غرب إيران وكان على عمق 10 كيلو مترات.

ولم تعلن السلطات رسميا في أي من البلدان عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أدت 3 زلازل زادت شدتها عن 6 درجات، إلى مصرع 5 أشخاص وإصابات العشرات جنوبي إيران.