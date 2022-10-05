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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفاد تذاكر حفل أصالة ووائل كفوري بفندق الماسة غدا

أصالة ووائل كفوري
أصالة ووائل كفوري

نفدت تذاكر حفل أصالة ووائل كفوري المقرر إقامته بفندق الماسة  بمدينة نصر في احتفالات السادس من أكتوبر غدا، بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.

 

وتستعد أصالة للعودة لإحياء العديد من الحفلات في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد جولة خليجية شملت العديد من الدول أبرزها احتفالات اليوم الوطن السعودي مؤخرا، ودبي.

 

ألبوم أصالة الجديد 

 

وطرحت أصالة  أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

 

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

 

أما خامس هذه أغنيات ألبوم أصالة كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ. أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة جاءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست، أما الأغنية الأخيرة فكانت أغنية "شايفة فيك" وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.

 

جولة وائل كفوري 

 

فيما ينطلق الفنان وائل كفوري في جولة موسيقية وغنائية بأمريكا، ويحيى الفنان اللبناني حفلات في 4 ولايات مختلفة وهي هيوستن ولوس أنجلوس، ديترويت، كونيتيكت.

 

تبدأ جولة وائل كفوري في الولايات الأمريكية خلال شهر أكتوبر الجاري بعد انتهاء حفله مع أصالة، في إحدى أفرع الفنادق الكبرى حول العالم وفق ما أعلنه عبر حسابه على تطبيق انستجرام. 

 

يأتي ذلك بعدما تمكن الفنان اللبناني وائل كفوري من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، وذلك بعد طرحه أغنية ست الكل ، عبر قناته الرسمية على الموقع ذاته في يوليو الماضي.

أصالة وائل كفوري حفل أصالة ووائل كفوري اغانى أصالة ألبوم شايفة فيك

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