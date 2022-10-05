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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5.4 ريختر.. زلزال قوي يضرب إيران

زلزال يضرب إيران
زلزال يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 ريختر مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 170 شخصاً.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، افاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 3:51 فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات.

خريطة إيران

وقال المدير العام لإدارة شؤون الازمات في محافظة أذربيجان الغربية، امير عباس جعفري: "أصيب حوالي 170 شخصًا حينما هرع السكان إلى الشوارع خوفا من الزلزال".

وأضاف: "تم علاج هؤلاء الجرحى عبر إرسال فرق الإغاثة من الهلال الأحمر فورا الى المكان".

واوضح المركز الإيراني بأن مركز الزلزال كان في ضواحي مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية، وشعر به السكان في مدن هذه المحافظة ومحافظة آذربيجان الشرقية.

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إصابة 270 في زلزال إيران

فيما أشارت وسائل إعلام أخرى في إيران إلى إصابة أكثر من 270 شخصا ودمرت مئات المباني جراء الزلزال.

وكان موقع "فولكانو ديسكفري" ذكر في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء أن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 12 كيلومترا من شرق قرية خوي الإيرانية.

نقطة زلزال إيران
مركز الزلزال في إيران

جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، أدت 3 زلازل زادت شدتها عن 6 درجات، إلى مصرع  5 أشخاص وإصابات العشرات جنوبي إيران.

ايران مدينة خوي اذربيجان جامعة طهران محافظة أذربيجان الغربية

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