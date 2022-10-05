خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقة الهجومية القادمة لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الزمالك سوف يعلن خلال الساعات المقبلة، عن التعاقد مع يوسف حسن مهاجم فريق وادي دجلة".

صفقة الزمالك محسومة

وأضاف: "هناك اقتناع من جانب إدارة الزمالك بالصفقة، ولا يوجد سبب للتراجع عن ضمه، رغم إعلان اللاعب رغبته في وقت سابق بخطوة ارتداء قميص النادي الأهلي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وعلى جانب آخر تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو البوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الوداد المغربي لقبها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب في يوم 14 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين،وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب في تمام الساعة السابعة مساء، ونفس الأمر سوف تقام مواجهة الإياب في هذا الموعد.

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي خالد الغندور، اقتراب محمود شبانة، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

هل يرحل شبانة عن الزمالك؟

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “محمود شبانة عاد بعد انتهاء إعارته من نادي الاتحاد السكندري، ولكن حتى الآن، فكرة بقاء شبانة، مع الفريق أو رحيله، لم تحسم بعد”.

وتابع: “سيتم حسم استمرار شبانة، مع الزمالك من عدمه، خلال ال5 أيام المقبلة، خاصة أن البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك، مش عاوز لاعيبة كتير، فهو لديه 2 مدافعين أساسيين ومثلهما احتياطيين، فلا توجد أي مشكلة في هذا المركز”.

واختتم: “الزمالك أيضاً لديه لاعب مثل محمد طارق، مواليد 2002 ومقيد مع فريق 2001، وبالتالي لا توجد أي مشكلة”.

محمود علاء يرحل عن الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أعلن رحيل لاعبه محمود علاء إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة، حتى يُشارك في المباريات.