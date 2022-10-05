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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الرابع في الطريق.. الزمالك يعوض رحيل طارق حامد بـ 3 لاعبين سوبر

صدى البلد

عوض نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رحيل طارق حامد عن القلعة البيضاء إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، بعدة لاعبين سوبر في مركزه.

ورحل طارق حامد عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، مقرراً خوض تجربة احترافية جديدة.

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وتعاقد نادي الزمالك مع المغربي زكريا الوردي، قادماً من صفوف فريق الرجاء البيضاوي في صفقة انتقال حر.

وتحدث العديد من المدربين والنقاد الرياضين عن مميزاته الكبرى في وسط الملعب خاصة في مركز 6 ومركز 8، كما أشاد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب أولمبيك آسفي المغربي بإمكانياته الكبيرة.

زكريا الوردي

كما تعاقد نادي الزمالك مع نبيل عماد دونجا، قادماً من صفوف فريق بيراميدز، وهو أحد أفضل اللاعبين في مركز وسط الملعب في مصر حالياً.

دونجا

كما يمتلك الزمالك في وسط ملعبه إمام عاشور، الذي ينشط في صفوفه حالياً ولديه القدرة على اللعب في وسط الملعب.

إمام عاشور

صفقة جديدة لـ الزمالك في الطريق

وأخيراً، يسعى نادي الزمالك إلى التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش، قبل غلق الميركاتو الصيفي، من أجل تأمين وسط الملعب بشكل كافي بتواجد 4 لاعبين من العيار الثقيل، وذلك حسبما أفادت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية.

الزمالك طارق حامد مرتضى منصور زكريا الوردي نبيل عماد دونجا عمرو السيسي

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