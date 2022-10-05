هل عنده إصابة مزمنة؟.. مدحت شلبي يُعلق على تعاقد الزمالك مع سامسون

علق الإعلامي مدحت شلبي، على تعاقد نادي الزمالك، مع البنيني سامسون أكينولا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك أعلن خلاص عن التعاقد مع سامسون، وتوجه إلى دبي دكتور الفريق محمد أسامة لتوقيع الكشف الطبي في أحد المراكز الطبية عالية التقنية، طبعاً لازم نتسائل ليه نوديه مركز طبي متخصص للدرجة دي؟".

وأضاف: "السؤال ليه نوديه أحد المراكز المتخصصة، ربما يكون هناك تخوف، هل عنده إصابة؟، خصوصاً أن البعض ردد أن اللاعب لديه إصابة مزمنة، فالزمالك حب يتأكد ويقطع الشك باليقين بخصوص اللاعب".

الزمالك ضد فلامبو البوروندي

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة فلامبو بطل بوروندي، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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