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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صام من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

محمود علاء
محمود علاء

علق محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، المُعار إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، على أنباء تأثير هدف القاضية ممكن لمحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، على مستواه خلال الفترة الماضية ورحيله عن القلعة البيضاء.

وقال محمود علاء في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “موضوع القاضية ممكن مأثرش عليا خالص، خسارة البطولة هي اللي أثرت عليا”.

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وتابع محمود علاء: “أنا مش بحب أتكلم في حاجات فرعية، خسارة البطولة هي من أثرت على نفسيتي، ومش محتاج أرد على حد أنا أكبر من كدا”.

وأضاف محمود علاء: “قررت الرحيل عن نادي الزمالك منذ فترة ولكنني لم أكن سأفعل ذلك إلى برضاه ولذلك خرجت من أجل اللعب فقط”.

وأكمل محمود علاء: “أنا مش موظف علشان أروح التمرين وأمشي، وأرفض الحديث عن عدم مشاركتى فى الزمالك مع فيريرا، ولم أفتعل مشكلة مع الفريق”.

انتقال محمود علاء إلى الاتحاد السكندري

واختتم: “سعيد بالانتقال لنادى بحجم جماهيرية الاتحاد السكندرى للحصول على فرصة المشاركة، بجانب ترحيب إدارة الاتحاد والجهاز الفني بوجودي”.

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