إنجاز أسطوري وقاضية لا تغتفر .. أرقام محمود علاء بعد رحيله عن الزمالك

بعد تجميده على دكة بدلاء الزمالك بفرمان من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، قرر الدولي المصري محمود علاء، خوض تجربة جديدة لاستعادة مستواه المعهود، بالانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع محمود علاء عقود انضمامه إلى صفوف الاتحاد، في جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري خلال الساعات الماضية.

أرقام محمود علاء بعد رحيله عن الزمالك على سبيل الإعارة:

انضم محمود علاء إلى نادي الزمالك في 12 أغسطس من عام 2017، قادما من وادي دجلة، بتوصية من أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء السابق.

خاض محمود علاء 175 مباراة بقميص نادي الزمالك، سجل 41 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لمدافعي القلعة البيضاء، كما صنع 3 أهداف.

محمود علاء

حصل محمود علاء على 33 بطاقة صفراء خلال مسيرته مع الزمالك، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.

توج محمود علاء مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري (مرتين)، وكأس مصر (3 مرات)، والسوبر المصري (مرة)، والسوبر الإفريقي (مرة)، والكونفدرالية (مرة).

على الصعيد الدولي، خاص محمود علاء 16 مباراة بقميص منتخب مصر الأول، لم يسجل أي هدف، ولم يحصل على أي بطولة مع الفراعنة حتى الآن.

وتواجد محمود علاء مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، والتي خسرها الفراعنة بالهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

قاضية لا تغتفر:

رغم بصمات محمود علاء الذهبية مع نادي الزمالك، وإنقاذه للفريق في العديد من المواقف، وتسجيل ركلات الجزاء ببراعة شديدة خلال فترة تواجده أساسيا، إلا أن جماهير القلعة البيضاء لا تسطيع أن تنسى لـ محمود علاء تسببه في هدف الأهلي التاريخي أمام الفارس الأبيض في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

هدف أفشة الشهير بـ “القاضية ممكن”، جاء من رأسية خاطئة من محمود علاء أمام منطقة جزاء الزمالك، ليستلم أفشة الكرة ويطلق قذيفة سكنت شباك الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 86، ليفوز الأهلي بنهائي القرن ويتوج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

القاضية ممكن

تسبب هذا الهدف في تأثيرا سلبيا على محمود علاء، حيث تراجع مستوى اللاعب بقوة بعد نهائي القرن، لينتهي الحال بالهداف التاريخي لمدافعي الزمالك التاريخي على مقاعد البدلاء.

