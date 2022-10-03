محمود علاء ينضم للاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة

تعرف علي وجهة محمود علاء عقب رحيله عن الزمالك

انضم محمود علاء مدافع فريق الزمالك لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق السكندري في جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري في الساعات الماضية.

ووافق مسؤولو الزمالك على إعارة محمود علاء لزعيم الثغر في الفترة الحالية

فيما توجه البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق المنضم حديثا للقلعة البيضاء قادما من فريق كاراكاس الفنزويلي إلى الامارات في الأيام القليلة الماضية للخضوع للكشف الطبي هناك تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي توجه إلى الإمارات في الأيام القليلة الماضية لإجراء الكشف الطبي للمهاجم البنيني.

وسيخطر رئيس الجهاز الطبي إدارة الكرة بنتيجة الكشف الطبي للاعب قبل الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

بينما كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار إدارة النادي على تمديد عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق في الفترة الحالية لمدة موسم إضافي مع تعديل قيمة عقده ماديا.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق بعد موسمين، ولكن الجهاز الفني طالب بتمديد عقده وعدم التفريط في خدماته خاصة وأنه تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على اللاعب بصورة أساسية سواء في خط الدفاع أو في خط الوسط .

ويستعد فريق الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص في صالة الجيمانزيوم بسبب الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم، ويتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة حالة اللاعب ومدى تنفيذه للبرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .