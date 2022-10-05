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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرف ثالث يحسم الصفقة.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال نجم طلائع الجيش للزمالك

صدى البلد

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن عمرو السيسي لاعب فريق النجوم الأسبق وفريق طلائع الجيش الحالي، لا يحق له الرحيل عن الفريق إلا بموافقة نادي النجوم. 

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الحديث عن انتقال عمرو السيسي من طلائع الجيش إلى الزمالك عار تماما من الصحة". 

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وتابع: "هناك الاتفاق بين النجوم وطلائع الجيش عندما تم بيع عمرو السيسي إلى الأخير بأن يحصل النجوم على 50% من قيمة رسوم انتقال اللاعب إلى أي نادي آخر".

وواصل: "البند الثاني في اتفاق النجوم مع طلائع الجيش هو إخطار نادي النجوم بالعروض التي تصل للاعب، وتتم الموافقة على بيع اللاعب من نادي النجوم واختيار أفضل عرض للاعب". 

لاعب طلائع الجيش

وأتم: "العقد ووقع بشكل ثلاثي بين الناديين وعمرو السيسي، واللاعب يحق له فقط الاتفاق على تفاصيل راتبه السنوي مع فريقه الجديد".

طلائع الجيش النجوم محمد الطويلة عمرو السيسي الزمالك

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