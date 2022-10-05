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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي خالد الغندور، اقتراب محمود شبانة، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “محمود شبانة عاد بعد انتهاء إعارته من نادي الاتحاد السكندري، ولكن حتى الآن، فكرة بقاء شبانة، مع الفريق أو رحيله، لم تحسم بعد”.

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وتابع: “سيتم حسم استمرار شبانة، مع الزمالك من عدمه، خلال ال5 أيام المقبلة، خاصة أن البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك، مش عاوز لاعيبة كتير، فهو لديه 2 مدافعين أساسيين ومثلهما احتياطيين، فلا توجد أي مشكلة في هذا المركز”.

واختتم: “الزمالك أيضاً لديه لاعب مثل محمد طارق، مواليد 2002 ومقيد مع فريق 2001، وبالتالي لا توجد أي مشكلة”.

محمود علاء يرحل عن الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أعلن رحيل لاعبه محمود علاء إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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الزمالك خالد الغندور محمود شبانة محمد طارق فيريرا

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