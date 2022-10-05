بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

بعد حفل زفافها .. حرصت الإعلامية سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها في شهر العسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.



وظهرت سالي عبد السلام بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطلون جينز مع توب باللون الأسود وهو ما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

سالي عبد السلام داخل بنزينة

وعلقت سالي عبد السلام على الصورة قائلة: "قاعدة بقضي شهر العسل في البنزينة بعد ما راحت علينا الطيارة واتخانقنا….الحمد لله".



سالي عبد السلام كانت احتفلت مؤخرا بحفل زفافها في أحد أفخم فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة .

ولم تعلن أي تفاصيل تخص زوجها مؤمن سالم الباز

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