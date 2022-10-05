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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الإعلامية سالي عبد
الإعلامية سالي عبد السلام

 بعد حفل زفافها .. حرصت الإعلامية سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها في شهر العسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.
 

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

 

وظهرت سالي عبد السلام  بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطلون جينز مع توب باللون الأسود وهو ما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

 سالي عبد السلام داخل بنزينة

وعلقت سالي عبد السلام على الصورة قائلة: "قاعدة بقضي شهر العسل في البنزينة بعد ما راحت علينا الطيارة واتخانقنا….الحمد لله".
 

سالي عبد السلام كانت احتفلت مؤخرا بحفل زفافها في أحد أفخم فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة .

ولم تعلن أي تفاصيل تخص زوجها مؤمن سالم الباز 

 

ولمتابعة المزيد حول أخبار الإعلامية  سالي عبد السلام تابع الفيديو جراف التالي:

سالي عبد السلام بنزينة فنادق القاهرة الكبري مؤمن سالم الباز شهر العسل

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