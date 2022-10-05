فرج عامر: الله يرحم محمد عبد الوهاب زينة شباب الأهلي

نشر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر:" الله يرحم اللاعب المبدع محمد عبد الوهاب زينة شباب الأهلي ".

وأشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بلاعب النادي الأهلي محمود متولي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "الحمد لله رأيي في محمود متولي لما تمنيت وقلت ارجو عدم إعارتة او بيعه لاني اتذكر انه كان احسن مساك في مصر عندما كان بيلعب في الاسماعيلي، هي دي الحقيقة الذي اكتشفها كولر وقال انه سوف يكون لاعب مهم جدا له عندما تكتمل لياقتة البدنية ويتم شفاءة ١٠٠٪؜".