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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على قصة أغنية بسم الله .. كتبت بعد بيان حرب أكتوبر

بليغ حمدي
بليغ حمدي

روى محمد العسيري، الكاتب والشاعر الغنائي، كواليس تقديم أغنية «بسم الله» بمناسبة نصر أكتوبر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد بمناسبة انتصارات أكتوبر «بليغ حمدي توجه إلى مبني التلفزيون بعد سماع بيان الحرب، ومعه زوجته الفنانة وردة، واتصل بالشاعر عبد الرحيم منصور».

قصة أغنية بسم الله
وتابع «بعد تمكن بليغ حمدي من دخول مبنى التلفزيون، نظر إليه الشاعر منصور وهو يفكر ماذا يكتب، فقال بليغ يالا اكتب بسم الله، كون حمدي كان قد سمع هتافات المواطنين بالشوارع خلال قدومه إلى مبنى التلفزيون».


وأوضح أن عدد الأغاني التي قدمت بمناسبة نصر أكتوبر تصل إلى 200 أغنية، مشيرا إلى أن بليغ حمدي قدم أغنية باسم «صدق وعده» بالفصحى.

وقدم كورال  أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، عددا من الأغاني الوطنية خلال برنامج «على مسئوليتي»، بينها عاش اللي قال، وسمينا وعدينا، وبسم الله.


قال محمد العسيري، الكاتب والشاعر الغنائي، إن بعض الفنانين الذين قدموا أغاني حرب أكتوبر، قدموا شهداء بالحرب، وبينهم الفنانة شريفة فاضل التي قدمت أغنية أم البطل بعد استشهاد نجلها.

أغنية أم البطل
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد بمناسبة انتصارات أكتوبر بحضور كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية «أغنية سلم على الشهداء اللي معاك لشيرين، من أفضل الأغاني الوطنية التي قدمت خلال الفترة الأخيرة».

وقدم كورال  أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، عددا من الأغاني الوطنية، بينها احلف بسماها، وسلم على الشهداء اللي معاك، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

قال محمد العسيري، الكاتب والشاعر الغنائي، إن الأغاني الوطنية ساهمت في انتصار حرب أكتوبر من خلال التحضيرات التي تلت النكسة وحتى عبور قناة السويس.

وأشار محمد العسيري خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، احتفالا بذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إلى أنه لا توجد أغنية أولى لمعركة العبور، موضحا أن الشعب المصري حتى البيان الثالث للقيادة العامة للقوات المسلحة لم يكن يعلم شيئا عن عبور قناة السويس.

ولفت إلى أن الحديث أن الشاعر الكبير صلاح جاهين اكتئب عقب نكسة 1967 غير صحيح، بالدليل كتابته أغنية للفنانة شادية عقب استهداف أبو زعبل بعنوان «عناوين جرانين المستقبل»، موضحا أنه جاهين تنبأ بالعبور في أغنيته.

وتابع: «الملحن الكبير بليغ حمدي بعد البيان الثالث للقوات المسلحة، تحرك فورا لماسبيرو وعمل الخناقة الشهيرة لكي يدخل المبنى وعمل أغنية وردة من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور.

وأضاف الشاعر الغنائي: «قبل حرب أكتوبر بـ8 أيام نظمت الكلية الحربية حفلا غنت فيه سعاد حسني "سلام يا دفعة"».

بدأ الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية «صدى البلد»  بـ كورال غنائي لمجموعة من الأطفال يتغنون بأغنية «مصر التي في خاطري وفي فمي .. من منكم يحبها مثلي أنا».

 

سهرة في حب الوطن..أحمد موسى يقدم حلقة خاصة بمناسبة انتصارات أكتوبر غدا

 

يقدم الإعلامي أحمد موسى غدا حلقة خاصة بمناسبة ذكرى انتصارات ٦ أكتوبر في الثامنة مساء.

 

ويستضيف خلال برنامج علي مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد نجوم دار الأوبرا المصرية والفنان عبدالوهاب السيد المدير الفني لمراكز تنمية المواهب بدار الأوبرا والشاعر الغنائي محمد العسيري في سهرة فنية في حب الوطن يقدمون خلالها أجمل و أروع الأغاني الوطنية وأغاني انتصارات أكتوبر.

يذكر أن مصر تحتفل بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر العظيم  الخميس المقبل الموافق السادس من أكتوبر 2022.

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