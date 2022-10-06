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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع بدء الدراسة.. عميد زراعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يجب علي  جميع الطلاب تسجيل المقررات على منصة ASU2Learn خاص بالمادة العلمية من محاضرات اونلاين وتقييمات وتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.


وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته ل صدي البلد ان  منظومة UMS فهى خاصة بالإرشاد والتسجيل الأكاديمي للمقررات ولسداد المصروفات وطلب الخدمات المختلفة ومعرفة نتيجة الطالب.


وأوضح عميد كلية زراعة  عدم الخلط بين تسجيل المقررات على المنصة ASU2Learn ومنظومة UMS.

 

وكان قد  نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس ندوة عن التغير المناخي والبصمة الكربونية جهود الجامعة للتحول للأخضر ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد للتوعية بمخاطر التغير المناخي .

وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وابدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د  غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  احمد جلال عميد كلية الزراعة  وبحضور ا.د ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور  هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب


وأشار الدكتور  أحمد جلال عميد الكلية ان الندوة تأتى ضمن جهود جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى في التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و بالتزامن مع  استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للتغيرات المناخية "  COP 27 "  في الفترة من 6 حتى ١٨ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ . وخلال كلمته التي أديرت بالطريقة التفاعلية مع الحاضرين

تطرق  الدكتور  احمد جلال لمفهوم التغيرات المناخية  وأسباب ظهور الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى تكوين طبقة من الغازات خارج وداخل الغلاف الجوي نتج عنها ارتفاع  درجة حرارة كوكب الأرض وتاثير هذه التغيرات على القطاع الزراعي من جفاف بعض الأنهار وزيادة نسبة الملوحة في بعض المناطق وتغير مواعيد الزراعة ومن ثم تغير في اشكال وأنماط الأمراض النباتية وأيضاً الحيوانية وأشكال الفيروسات الناتج عن اختلاف درجات الحرارة .


وأكد  على ضرورة اتخاذ كافة التدابير وحتمية اتحاد العالم أجمع للحد من هذه الظاهرة وتبعاتها على جميع النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية ولابد من اعادة النظر وعدم تغليب الجانب الاقتصادي على البيئة والجانب الاجتماعي للعالم وأشار سيادته الى أهمية الاتجاه الى الزراعة الذكية مناخياً.

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