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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختبار الحساسية.. مفاجأة عن السبب الحقيقي في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة

الطفلتين
الطفلتين

وفاة الطفلتين إيمان و سجدة.. كشف محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، عن السبب الرئيسي والأقرب في فاجعة الطفلتين إيمان وسجدة في صيدالة بعد الحقن بالدواء، في محافظة الإسكندرية. 

 

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قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل


وفاة الطفلتين إيمان و سجدة.. وقال محمد انسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، إن الاخبار المتدوالة بشأن سبب الوفاة غير دقيق، مصيفا أن لم يتم عمل اختبار حساسية، وكان يجب أن يجري للأطفال اختبار حساسية قبل الحقن بالدواء. 

 

الصيدلي عالج الأطفال بحقنة مثيلة لعدم توافر الدواء الذي كتبه الطبيب


وفاة الطفلتين إيمان و سجدة.. وأضاف محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أن الصيدلي عالج الأطفال بحقنة مثيلة لعدم توافر الدواء الذي كتبه الطبيب، لافتا إلى أن كان في روشتة مكتوبة بأيد طبيب، وكان في نوعين من الأدوية في الروشة.

 

وفاة الطفلتين إيمان و سجدة.. وتابع محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أن الأم طلبت من الصيدلي بدواء بديل لنقص نوع من الدوائين، مستدركا أن هيئة الدواد تتابع بشكل دوري آلية صرف العلاج، مطالبا اصدار تشريع يمنع الحقن بالصيداليات. 
 


 

محمد أنسى وفاة الطفلتين إيمان سجدة طفلتين صيادلة الإسكندرية

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