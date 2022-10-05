مصطفى سليمان : تكريم الرئيس بنصر أكتوبر عظيم وأعادنا لأحداث كبيرة عشناها

أكد اللواء مصطفى سليمان، رئيس استطلاع المجموعة 139 صاعقة وأحد بطال حرب أكتوبر، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له وقع كبير عليا لأن هناك فترة كبيرة من الأحداث التي عشناها بالحرب.

وقال مصطفى سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن القيمة العالية من الرئيس السيسي بتكريمي جعل الشعور بالتكريم عاليا جدا وهو تكريم عظيم ومبهر.

وتابع رئيس استطلاع المجموعة 139 صاعقة وأحد ابطال حرب أكتوبر، أنه عدت بالسنوات للخلف، وأتذكر أحداث كثيرة واقدر هذه الشخصية التي قامت بتكريمنا خلال تلك الفترة.

رغبة في خوض الحرب

الشعب المصري كان لديه رغبة في خوض الحرب، خاصة بعد أحداث نكسة 1967، مؤكدا أنه كان هناك مطالب من الشعب بالحرب واسترداد الأرض.