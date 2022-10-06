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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول ظهور تلفزيوني| سيدة الكرنك تكشف تفاصيل اختفائها 45 عاما

صدى البلد

روت السيدة تحية عويس، والد السيدة المفقودة منذ 45 عاما، تفاصيل فقدانها، قائلة:" آخر مرة شوفتها وهي عندها 4 سنين".

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وأضافت "تحية عويس" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" ببيع خضار عند محطة القطار وهي كانت قاعدة جمبي"، متابعة:" كانت بتلعب وركبت القطار دون قصد".

 

واسترسلت:"عندي 72 عام وبنتي تاهت وأنا عندي 22 عام".

 

قصة فقدانها

 

وقالت رضا عبد الرحيم، السيدة التي فقدت أهلها منذ 45 عاما:" كنت متعلقة بوالدي للغاية وكنت معاه..كنت وش السعد عليه".

 

وأكملت:" كنا بنلعب داخل القطار وهو واقف في المحطة ولكن على حظي تحرك"، متابعة:" نزلت مدينة ملوي وعشت حتى بلغت الـ15 عام بملوي وبعدها سافرت مصر".

 

السيدة المفقودة برنامج يحدث في مصر مصر رضا عبد الرحيم مدينة ملوى اخبار التوك شو

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