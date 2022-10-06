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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحق قبل ما الدنيا تخرب.. رسالة عاجلة من نقابة المعلمين لوزير التعليم

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قدم محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين بالقاهرة، التهنئة لمعلمي مصر والوطن العربي والعالم، بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي للمعلمين.

 

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وأضافت محمد عبد الله، في مداخلة عبر تطبيق ززوم، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج  “من مصر”، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من تطور من الأحوال الخاصة بالمعلمين رجوعًا لشعور القيادة السياسية بالمعلم، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراه بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وزيادة بدل المعلمين والمكافآت والحد الأدنى للأجور.

وتابع محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين بالقاهرة، أن ذلك يوضح مدى اهتمامه بالتعليم ومعرفته بمشاكل المنظومة، مشيرًا إلى أن المعلمين في مصر ما يقرب من مليون وفقًا لأخر إحصائية.
 
وفي السياق نفسه أشار محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين بالقاهرة، إلى أن تلك القرارات ستساهم في تحسين المنظومة التعليمية. 

 

لابد من إعادة النظر في مديري المديرات التربية والتعليم


وعبر محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين بالقاهرة، عن عميق رفضه لما يحدي من قبل مديري مديرات التعليم، موجها حديثه للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلا :"لابد من إعادة النظر في مديري المديرات التربية والتعليم، والحق يا معالي الوزير الحق قبل الدنيا ما تخرب"، على حد وصفه.

https://fb.watch/fZQlcGoyfG/


 

وزير التعليم المعلمين نقابة المعلمين رضا حجازى التعليم

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