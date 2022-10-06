انهيار وبكاء.. حكاية أول مكالمة بين سيدة الكرنك وأمها بعد 45 سنة



قالت رضا عبد الرحيم، سيدة الكرنك التي فقدت أهلها منذ 45 عاما:" كنت عايشة في المقابر وتعرفت على الحاجة منى"، متابعة:"الحاجة منى حكت لـ صحفي قصتي".

وأضافت" رضا عبد الرحيم" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" الصحفي طلب يعمل حوار صحفي معايا وكان يبكي خلال حديثي عن أهلي وقصتي"، متابعة:" بعد انتهاء اللقاء شكرني وقال لي قولي يارب".

واسترسلت:" اللقاء الصحفي كان يوم السبت..والصحفي بلغني بـ وصوله لـ عائلتي يوم الأثنين".



أول مكالمة بين سيدة الكرنك وأمها بعد 45 سنة

وعن أول مكالمة جمعتهم، قالت:" كلمت في الأول شقيقتي وبعد ذلك أمي"، متابعة:" أمي اتاكدت أني بنتها بسبب علامة في جسمي".

وأكملت:" هروح البيت مش هلاقي والدي..كان نفسي أشوفه أكتر من إي حاجة".

