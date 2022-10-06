عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار وبكاء.. حكاية أول مكالمة بين سيدة الكرنك وأمها بعد 45 سنة

صدى البلد


قالت رضا عبد الرحيم، سيدة الكرنك التي فقدت أهلها منذ 45 عاما:" كنت عايشة في المقابر وتعرفت على الحاجة منى"، متابعة:"الحاجة منى حكت لـ صحفي قصتي".

انهيار سيدة الكرنك ووالدتها على الهواء: والدها توفى بحسرته عليها

في أول ظهور تلفزيوني| سيدة الكرنك تكشف تفاصيل اختفائها 45 عاما

وأضافت" رضا عبد الرحيم" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" الصحفي طلب يعمل حوار صحفي معايا وكان يبكي خلال حديثي عن أهلي وقصتي"، متابعة:" بعد انتهاء اللقاء شكرني وقال لي قولي يارب".

 

واسترسلت:" اللقاء الصحفي كان يوم السبت..والصحفي بلغني بـ وصوله لـ عائلتي يوم الأثنين".


أول مكالمة بين سيدة الكرنك وأمها بعد 45 سنة

 

وعن أول مكالمة جمعتهم، قالت:" كلمت في الأول شقيقتي وبعد ذلك أمي"، متابعة:" أمي اتاكدت أني بنتها بسبب علامة في جسمي".

 

وأكملت:" هروح البيت مش هلاقي والدي..كان نفسي أشوفه أكتر من إي حاجة". 
 

سيدة الكرنك رضا عبد الرحيم المقابر يحدث في مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

أيهما أولى في الفجر التسبيح وقراءة القرآن أم قيام الليل ؟

سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022

أسعار النفط تحلق لمستويات قياسية بعد قرار أوبك +

الدمار لمن؟..العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ مصير أوكرانيا وروسيا

تريندات لا تفوتك.. خطأ في تيشيرت الأهلي ومحاكمة هبة قطب و150 ألف جنيه سعر المعلقة السنبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بداية العام الدراسة|خبيرة إتيكيت تكشف روشتة نجاح العلاقة بين الطلاب والمدرسين

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل.. أحلى من الجاهز

بملابس الجيم.. نيرمين الفقي تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ