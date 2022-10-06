فريق بحثي ينتج وقود الديزل من زيوت الطعام المستهلكة والنباتات غير الغذائية

كشف الدكتورة جزين الديواني، رئيس قسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل انتاج وقود الديزل من زيوت الطعام المستهلكة والنباتات غير الغذائية.

وقال جزين الديواني، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إنهم قضوا ما يقرب من 15 سنة يجرون أبحاث لإنتاج وقود الديزل من زيوت الطعام المستهلكة والنباتات غير الغذائية.

وتابع الدكتورة جزين الديواني، رئيس قسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بالمركز القومي للبحوث، أن هناك فريق بحثي تمكن معمليًا ينتج وقودًا من زيوت "الجاتروفا" المزروعة بمياه الصرف الصحي.

النتائج التي قمنا بتحليلها في شركات بترول أظهرت نتائج مرضية



وأكمل الدكتورة جزين الديواني، رئيس قسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بالمركز القومي للبحوث، أنهم عملوا أيضًا على أبحاث لإنتاج وجود الطائرات أيضًا ولكنهم، لافتا إلى أن النتائج التي قمنا بتحليلها في شركات بترول أظهرت نتائج مرضية، وتم تجريبها على مواتير طائرة صغيرة.

