القومي للبحوث يوضح أهمية الوجبات الغذائية المختلفة لأطفال المدارس

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد، أستاذ كيمياء حيوية التغذية رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه من المهم أن نوفر للطلاب طعاماً يحتوى على العناصر الغذائية المتكاملة لتمدهم بالطاقة الذهنية والجسدية خلال اليوم الدراسى، وخاصةً وأن الوقت الذى يقضيه الطلاب فى المدرسة يعادل 50 % من وقتهم خلال النهار، مما يزيد من أهمية التغذية السليمة فى المدارس ويجعلها وسيلة مثالية لغرس أسس نمط الحياة الصحى وعادات تناول الطعام بطريقة صحية.

وتابعت استاذ التغذية: تعتبر التغذية السليمة من أهم الأمور التى تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى الأطفال، إضافةً لكونها عامل أساسى لدعم القدرة على التركيز ودعم القدرات الذهنية وتطوير التحصيل العلمى للطالب ، إتباع نظام غذائى متوازن وممارسة التمرينات الرياضية أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجسم خاصة للأطفال فى سن المدرسة.

وجبة الإفطار سر التفوق الدراسى:

من الضرورى تشجيع الأطفال على تناول وجبة الإفطار، فهى وجبة يتم بها كسر الصيام بعد فترة كافية من النوم.

ويعتبر النوم المبكر والإستيقاظ المبكر مع الحصول على وجبة إفطار تحتوى على كل العناصر الغذائية الضرورية من أهم أسباب التفوق والنجاح وزيادة التركيز والقدرة على الإستيعاب والفهم الجيد خلال اليوم الدراسى.

وجبة الإفطار مهمه جداً لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسى.

وبالتالى من المهم جداً أن تحتوى على البروتينات مثل الجبن أو البيض أو البقوليات، وكذلك النشويات مثل الخبز البلدى أو توست القمح الكامل أو الشوفان لتعطى الطفلِ الطاقة اللازمة، وأن تحتوى الوجبه على الخضروات الطازجه والفاكهه كمصدر للفيتامينات والأملاح المعدنية لتمده بكل ما يلزم التركيز والنمو السليم.

وينبغى أن يكون الآباء قدوة حسنة لأولادهم عندما يقوم الآباء بتناول وجبة الإفطار معهم.

الوجبة المدرسية:

وهى الوجبة التى يصطحبها الطفل معه من المنزل فى علبة الطعام (Lunch box) الخاصه به.

ويجب أن تحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية وأن تحرص الأم على تنويع محتواها يومياً وأن تحتوى على أنواع الأطعمه التى يحبها الطفل حتى يقبل على تناولها ولا يعود بها من المدرسة بدون تناولها.

وأن يتم إعدادها بأشكال مختلفه حتى لا يشعر الطفل بالملل، وهى تعتبر وسيلة ممتازة لتعليم الطفل كيفية تناول الغذاء الصحى.

إقتراحات لوجبات مدرسية خفيفة يمكن أن تقوم الأم بإعدادها

بعض العناصر المحببة للطفل كبديل للأطعمة والحلويات الغير صحية على سبيل المثال رقائق البطاطس المعدة منزليا، الفشار، قطع الكيك، الفواكه الطازجة، بعض أنواع المكسرات كالسودانى، العصير الطبيعى، والمخبوزات.

ينصح بتحضير الساندوتشات المدرسية باستعمال الخبز المصنع من الحبوب الكاملة كمصدر للألياف الغذائية.

كما يمكن إستعمال الجبن بأنواعها ونكهاتها المختلفة، و ينصح بإضافة بعض مصادر البروتين كالبيض أوشرائح الدجاج أوشرائح السمك، بدلاً من عمل الساندوتشات اليومية، وللتجديد يمكن تحضير بعض المخبوزات المنزلية، المقرمشات المصنعة من الحبوب الكاملة، السمبوسك بأنواعها، أو الميني بيتزا. كما ينصح بعدم إستعمال اللحوم المصنعة كالسلامى، الهامبورجر، اللانشون. أيضاً لابد من الحد من المشروبات الغازية والعصائر المعلبه.

وجبة الغذاء وهى الوجبة بعد العودة من المدرسة وبعد نشاط يوم طويل فى المدرسة

لذا يجب أن تحتوى وجبة الغذاء على مصدر بروتين سواء نباتى (اللوبيا- الفاصوليا- الفول- العدس) أو حيوانى (لحوم- دواجن- أسماك- كبده)، إضافة إلى مصدر للكربوهيدرات (أرز- مكرونه- فريك-خبز) وكمية كافية من الخضروات والفواكه. ويجب الحرص على توفير مصادر الحديد فى الوجبه سواء من مصادر نباتية (كالسبانخ) أو حيوانية (اللحوم الحمراء والكبده) مع الحرص على وجود مصادر لفيتامين C للمساعده على الإستفاده من الحديد وإمتصاصه بشكل جيد وذلك لمنع إصابه الطفل بالأنيميا.

كما يمكن تقديم طبق من الحساء فى البداية للمساعدة على تنشيط المعدة وإفراز الإنزيمات اللازمة لعملية هضم الطعام.

ويجب أن يوجد ضمن الوجبة طبق السلطه والمكون من أنواع مختلفه مثل الخيار والطماطم والفلفل بألوانه المختلفه والبصل والبنجر والفجل الأحمر وكلما تعددت الألوان فى طبق السلطه كلما كانت قيمته الغذائية وفوائده أكثر وأعلى.