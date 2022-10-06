عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت.. الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. وأوبك+ تقرر خفض إمدادات النفط

صدى البلد

مدبولي: موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله ومصر جزء من العالم
المبعوث الأمريكي لليمن: الحوثيون فرضوا شروطا غير مقبولة
كوريا الشمالية تستفز أمريكا وتطلق صاروخين باليستيين
تونس تقرر رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة
زيلينسكي يعلن استعادة مزيد من القرى في جنوب أوكرانيا
روسيا: قد نخفض إنتاج النفط إذا تم فرض سقف على السعر
بوتين يصدر مرسوما تستحوذ بموجبه روسيا على محطة زابوريجيا النووية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي، بأن هناك أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوما لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تنفذ حاليا بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تطرق مدبولي إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن رئيس الوزراء الكويتي لشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم أعضاء حكومته الجديدة، خلال استقباله من قبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشيرةً إلى أن القائمة الجديدة للحكومة تشمل تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرًا جديداً للنفط، والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرًا جديداً للدفاع.

في المقابل، يحتفظ عبد الوهاب محمد الرشيد بمنصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. كما يحتفظ الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمنصب وزير الخارجية.

أسعار النفط تحلق لمستويات قياسية بعد قرار أوبك +

بعد خفض أوبك بلس.. قرار عاجل من الكويت بشأن النفط

وذكرت "الجريدة" أن مسؤول في البنك المركزي التونسي أعلن مساء الأربعاء، إن البنك رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى 7.25%، وذلك وسط مستويات غير مسبوقة للتضخم.

ونقلت "الراي" عن المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج قوله إن الميليشيات الحوثية مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة الأممية في البلاد، مؤكدًا أن الحوثيين فرضوا شروطا غير مقبولة، من بينها دفع رواتب مقاتليهم أولاً وأن الخيار واضح، فإما العودة إلى الهدنة أن الاستمرار في الحرب. وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في العملية السلمية والقنوات لا تزال مفتوحة من أجل السعي إلى وقف النار مجددًا.

وختم مشددا على أن الهدنة أدت إلى خفض ضحايا الحرب 60 بالمئة، وساهمت في فتح مطار صنعاء، وإعادة الرحلات من العاصمة اليمنية إلى القاهرة وعمان، وسمحت لليمنيين بالعلاج في الخارج.

وأفادت "الوطن" بأن تحالف أوبك + أمس أعلن الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.

وعقب القرار، قال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة فيينا إن أسواق النفط العالمية تمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مضيفًا: "الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ كانت تنتج أقل من حصتها المقررة".

وأشار الوزير إلى أن تحالف أوبك + يتبنى سياسات استباقية، ويأخذ زمام المبادرة، وإنه نجح في إبقاء سوق الطاقة مستدامة مقارنة بالآخرين، مؤكدًا أن أوبك + ملتزم بمصالح المنتجين والمستهلكين، وأنه سيواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق وأنه سيبقى قوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وإن ما يقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط بما في ذلك غير الأعضاء في التحالف.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الخميس صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه ساحلها الشرقي في اتجاه اليابان، في أعقاب تدريبات صواريخ مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وعودة حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة، ردا على أحدث اختبارات صاروخية أجرتها بيونج يانج. وهذا الإطلاق هو السادس في غضون 12 يوما والأول منذ إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

وقالت "الوطن" إن  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن استعادة ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية، من القوات الموالية لروسيا، مضيفًا أنه "تم تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوجريجوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات الـ24 الأخيرة"، مؤكداً أن الهجوم المضاد "مستمر".

وأفادت "الأنباء" بأن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال إن روسيا ربما تخفض إنتاج النفط لتعويض التأثيرات السلبية في حالة فرض الغرب سقفاً لسعر الخام، مضيفًا أن بلاده "ستنتح 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يومياً) في 2022 و490 مليون طن في 2023". وأضاف أن روسيا "مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خط أنابيب نورد ستريم2 إذا اقتضت الضرورة".

وقالت "الجريدة" إن روسيا استحوذت رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء فيه: "ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة... كملكية اتحادية"، في حين ينتظر أن يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بزيارة إلى أوكرانيا وروسيا قريبًا.

 

مصر أمريكا الكويت كوريا الشمالية روسيا تونس مدبولى صحف الكويت جائحة كورونا أوكرانيا الغاز المواطنين انتاج النفط الحوثي اوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

مفاجأة بسعر صرف الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

الأكبر منذ كورونا.. ماذا يعني قرار أوبك + بخفض إمدادات النفط وما تداعياته؟

بسبب تسول النفط.. ترامب يشن هجوما عنيفا علي بايدن

ترشيحاتنا

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة استيراد المخلفات دون ترخيص

أخبار التكنولوجيا| Oppo تطلق هاتفا جديدا.. طريقة حذف رسايل واتساب القديمة

سعر صرف العملات العربية بالبنوك

الدولار يتألم عالميًا| الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاتحاد المنستيري: نتمنى أن نعبر على حساب الأهلي إلى دور المجموعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحات ياسمين عز المثيرة..خبير مناعة يحذر من وجود الجزمة على السجادة

بملابس كاجوال.. أول ظهور لسالي عبد السلام بعد زفافها | شاهد

طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ