صحف الكويت.. الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. وأوبك+ تقرر خفض إمدادات النفط

مدبولي: موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله ومصر جزء من العالم

المبعوث الأمريكي لليمن: الحوثيون فرضوا شروطا غير مقبولة

كوريا الشمالية تستفز أمريكا وتطلق صاروخين باليستيين

تونس تقرر رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة

زيلينسكي يعلن استعادة مزيد من القرى في جنوب أوكرانيا

روسيا: قد نخفض إنتاج النفط إذا تم فرض سقف على السعر

بوتين يصدر مرسوما تستحوذ بموجبه روسيا على محطة زابوريجيا النووية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي، بأن هناك أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوما لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تنفذ حاليا بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تطرق مدبولي إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن رئيس الوزراء الكويتي لشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم أعضاء حكومته الجديدة، خلال استقباله من قبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشيرةً إلى أن القائمة الجديدة للحكومة تشمل تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرًا جديداً للنفط، والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرًا جديداً للدفاع.

في المقابل، يحتفظ عبد الوهاب محمد الرشيد بمنصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. كما يحتفظ الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمنصب وزير الخارجية.

وذكرت "الجريدة" أن مسؤول في البنك المركزي التونسي أعلن مساء الأربعاء، إن البنك رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى 7.25%، وذلك وسط مستويات غير مسبوقة للتضخم.

ونقلت "الراي" عن المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج قوله إن الميليشيات الحوثية مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة الأممية في البلاد، مؤكدًا أن الحوثيين فرضوا شروطا غير مقبولة، من بينها دفع رواتب مقاتليهم أولاً وأن الخيار واضح، فإما العودة إلى الهدنة أن الاستمرار في الحرب. وأوضح أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في العملية السلمية والقنوات لا تزال مفتوحة من أجل السعي إلى وقف النار مجددًا.

وختم مشددا على أن الهدنة أدت إلى خفض ضحايا الحرب 60 بالمئة، وساهمت في فتح مطار صنعاء، وإعادة الرحلات من العاصمة اليمنية إلى القاهرة وعمان، وسمحت لليمنيين بالعلاج في الخارج.

وأفادت "الوطن" بأن تحالف أوبك + أمس أعلن الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.

وعقب القرار، قال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة فيينا إن أسواق النفط العالمية تمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مضيفًا: "الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ كانت تنتج أقل من حصتها المقررة".

وأشار الوزير إلى أن تحالف أوبك + يتبنى سياسات استباقية، ويأخذ زمام المبادرة، وإنه نجح في إبقاء سوق الطاقة مستدامة مقارنة بالآخرين، مؤكدًا أن أوبك + ملتزم بمصالح المنتجين والمستهلكين، وأنه سيواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق وأنه سيبقى قوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وإن ما يقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط بما في ذلك غير الأعضاء في التحالف.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الخميس صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه ساحلها الشرقي في اتجاه اليابان، في أعقاب تدريبات صواريخ مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وعودة حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة، ردا على أحدث اختبارات صاروخية أجرتها بيونج يانج. وهذا الإطلاق هو السادس في غضون 12 يوما والأول منذ إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن استعادة ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية، من القوات الموالية لروسيا، مضيفًا أنه "تم تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوجريجوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات الـ24 الأخيرة"، مؤكداً أن الهجوم المضاد "مستمر".

وأفادت "الأنباء" بأن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال إن روسيا ربما تخفض إنتاج النفط لتعويض التأثيرات السلبية في حالة فرض الغرب سقفاً لسعر الخام، مضيفًا أن بلاده "ستنتح 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يومياً) في 2022 و490 مليون طن في 2023". وأضاف أن روسيا "مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خط أنابيب نورد ستريم2 إذا اقتضت الضرورة".

وقالت "الجريدة" إن روسيا استحوذت رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء فيه: "ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة... كملكية اتحادية"، في حين ينتظر أن يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بزيارة إلى أوكرانيا وروسيا قريبًا.