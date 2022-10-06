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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق ماذا فعل على الطائرة..راكب يتسبب في موقف محرج بسبب أظافره

لن تصدق ماذا فعل
لن تصدق ماذا فعل على الطائرة..راكب يتسبب في موقف محرج

أثناء رحلات الطيران الممتدة لساعات طويلة قد يكون أسوأ كابوس يتعرض له شخصا ما صراخ رضيع، أو قيام شخص ما بالنوم على كتفه، أو ربما وضع شخص آخر أصابع قدمه على ظهر مقعده، لكن لن تصدق ماذا فعل راكب على الطائرة مما تسبب له في موقف محرج بسبب أظافره؟. 

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سجلت  فتاة أجنبية تدعى «نينا ماري دانييل» مقطع فيديو حقق انتشارا كبيرا على تطبيق «تيك توك» يظهر لحظات مثيرة للاشمئزاز بسبب راكب كان يجلس بجوراها ويقوم بقص أظافر أصابع قدمه وإلقائها على الأرض.

شاركت الفتاة الأجنبية التي تعمل كعارضة أزياء مقطع الفيديو من على متن الطائرة التي  تستغرق رحلتها عليها 5 ساعات لافتة إلى متابعيها إلى أنها بحاجة إلى تغيير المقعد في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية. 

راكب يتسبب في موقف محرج بسبب أظافره  

وأوضحت الفتاة الأجنبية أنه مما زاد الطين بلة أن الراكب لم يضع أي شيء تحت أقدامه لالتقاط الظفر الزائد، كما قام بنزع القصاصات النهائية بأيديه قبل التخلص منها على الأرض وليس في شيء مخصص لذلك.

وشعر مستخدمو TikTok بحالة صادمة بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي حصل منذ ذلك الحين على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وكانت من بين تعليقاتهم: «هذا غير قانوني!»، «كيف سمحوا له بقص الأظافر على متن الطائرة». 

لن تصدق ماذا فعل على الطائرة..راكب يتسبب في موقف محرج بسبب أظافره  
@ninadrama I’m stuck on a 5hr flight 😭 WISH ME LUCK! #traveltiktok #travel #traveling #airport #ninadrama ♬ original sound - Nina Marie Daniele

 

 

ماذا فعل راكب الطائرة موقف محرج أظافر لن تصدق رحلات الطيران مقطع فيديو

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